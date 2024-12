12月20日に韓国で行われた音楽祭『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』にて、俳優のキム・ヨンデとENHYPENのヒスンが、一夜限りのスペシャルステージで沸かせた。

【映像】キム・ヨンデの見事な歌唱力

ヨンデはドラマ『ペントハウス』のソクフン役などで知られる人気俳優。この日はIVEのウォニョン、ZICOとともに、『KBS 歌謡祭』のMCも務めた。

ヨンデとヒスンが歌ったのは、チョン・スンファンの「The Snowman」。IUが作詞を担当したフォークバラードだ。ヒスンはブラウン、ヨンデはホワイトのロングコートを羽織って登場し、2人はバックに雪景色が広がる中で、美しい歌声を響かせていく。ヒスンはストレートヘアを耳にかけ、大人っぽい雰囲気を漂わせた。

ヨンデの見事な歌唱力に驚きの声が殺到

ヒスンが見事な高音を響かせたあと、ヨンデも歌手に負けない力強い歌声で、カメラをじっと見つめて没入感たっぷりに歌い上げていく。2人はアイコンタクトを取って、しっとりとしたムードの中でステージを終えた。

視聴者からはヨンデの見事な歌唱力に驚きの声が殺到し、「ヨンデうまいやん」「ヨンデ歌まで上手いの…」「ロングコートえぐ」「2人とも顔最強すぎ」「ヨンデ完璧すぎて涙出る」と、絶賛の声が相次いでいた。

『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』は、韓国の公共放送・KBSの人気番組『ミュージックバンク』で1位を獲得した話題のアーティストを中心に、豪華アーティストが集結しパフォーマンスを行う年末恒例の超大型音楽祭。今年は音楽を通じて無限に繋がるという「INFINITY」がコンセプト。12月14日、15日には日本公演が福岡・みずほPayPayドームで開催された。

(C) 2024 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved.

(『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』/ABEMA K-POPチャンネル)