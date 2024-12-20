¿´¿È½¼¼Â¡¢Ìµ·ç¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤¬£Ó£Ð¼ó°Ì¡Ä¡Ö¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Û¤ÉÀ®ÀÓ¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè£±Æü¡Ê£²£°Æü¡¦ÂçºåÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¡Ë¡½¡½ÍèÇ¯£³·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÊÆ¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ë¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤Æ³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ï¡¢£´Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£·£¸¡¦£¹£²ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£³Ï¢ÇÆ¤Î£±£¶ºÐ¡¢ÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£·£µ¡¦£µ£¸ÅÀ¤Ç£²°Ì¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬£·£´¡¦£·£²ÅÀ¤Ç£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¶¯¤¤ºäËÜ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£²²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¡¢²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¸åÈ¾¤Î£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡½¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤â·è¤á¤¿¡£¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¡×¡£É½¾ð¤Ë¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤â½¼¼Â´¶¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÊÊ©¡Ë¤ÏÈèÏ«¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÎ¤¬½Å¤¯¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò·ç¤¤¤Æ£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢°ßÄ²±ê¤Ç¡Ö´°Á´¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£¶ÚÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¥¼¥í¤«¤éºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¤Þ¤Ç£±½µ´Ö¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¯¾Ç¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÙÍÜ¤ÈÂÎ¤Îºî¤êÄ¾¤·¤Î»þ´Ö¤ÈÂª¤¨¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËÂÀ¤â¤â¤Î¶ÚÎÏ¤äÂÎ´´¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£¡ÖÃÃ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤¬Æ¯¤½Ð¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£¾õÂÖ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÁ°¤è¤êÁ´Á³¤¤¤¤¡×¤È¡¢¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï½éÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¡Ö¾¡¤Áµ¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê£³°Ì¤Ï¡Ë¤ä¤Ï¤ê²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡£Ó£Ð¸å¡¢ÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Û¤ÉÀ®ÀÓ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ê¤É¡Ë¿§¡¹¤ÊÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿ÉôÊ¬¡£¤½¤ì¤ò»×¤¤ÊÖ¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£Âç²ñ£´Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ê²¬ÅÄ¹À¹¬¡Ë