デビュー26周年を迎えた歌手の浜崎あゆみさんが、『美少女戦士セーラームーン』 と初めてコラボレーションすることが20日に発表されました。さらに、浜崎さんも自身のSNSで、喜びをコメントしました。

今回のコラボでは、原作者・武内直子さんが特別に書き下ろしたキービジュアルが描かれたコラボグッズが発売。Tシャツやフェイスタオルには、4月にリリースされた楽曲『BYE-BYE』の衣装に身を包んだ美少女戦士セーラームーンの主人公・月野うさぎと、浜崎さんのイラストが描かれています。

さらに、浜崎さんが自身のインスタグラムを更新し、書き下ろされたイラストとともに「Let me just say that my dream came true.(私の夢がかなった)」と喜びのコメントをしています。