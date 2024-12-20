ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¡Ø¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¡¡¸¶ºî¼Ô½ñ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«¡¡¡Ö»ä¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼26¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù ¤È½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬20Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤â¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÉðÆâÄ¾»Ò¤µ¤ó¤¬ÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä¡£T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ë¤Ï¡¢4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ØBYE-BYE¡Ù¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦·îÌî¤¦¤µ¤®¤È¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ÖLet me just say that my dream came true.¡Ê»ä¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£