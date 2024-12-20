º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥á¥¤¥¯Ãæ¤Î¥¹¥Áー¥àÍá¤Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ ½á¤¤ºÇ¹â¡×
¢£´¥ÁçÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ð¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¤¥¯Ãæ¤Ë¥¹¥Áー¥à¤òÍá¤Ó¤ëº´µ×´ÖÂç²ð
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥á¥¤¥¯Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡¢¥¹¥Áー¥à¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢º´µ×´ÖÌÜÀþ¤Ç¸«¤¿¥¹¥Áー¥Þー¤Îµ¡³£¤ÈÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¾øµ¤¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡Ö¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡¡½á¤¤ºÇ¹â¡×
¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÎÁ°¤Ë
¡ÖºÇ¶á¤Î¹¢¤Î´¥Áç´¶¤¬¥ì¥Ù¥Á¤À¤Ê¡¢¡¢
²Ã¼¾´ï¤Ä¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë´¥Áç¤¹¤ë¡¢¡¢
¤º¤Ã¤È´é¤Ë¥¹¥Áー¥àÅö¤Æ¤Æ²á¤´¤½¤¦¤«¤Ê¡¢¡¢¡×
¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Î¤Á¤Î¥¹¥Áー¥àÍá¤Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢´é¤Ë¥¹¥Áー¥à¤òÅö¤Æ¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ð¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43