ÆÇéý»°ÂÀÉ×¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢Âç»³¤Î¤ÖÂå¤¬²¶¤Ë¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡×ÀÄ¤¤¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼Ãå¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë
ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆÇéý»°ÂÀÉ×¡Ê88¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÂè19²ó¥Þ¥à¤Á¤ã¤ó´óÀÊ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
»³¾å·»Äï¤ä¥Ê¥¤¥Ä¡¢½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢Íî¸ì¤äÌ¡ºÍ¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£900¿Í¤Î´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
´óÀÊ¤Î¸åÈ¾¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¡Ê57¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¡£ÀÄ¤¤¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÃå¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢Âç»³¤Î¤ÖÂå¤¬²¶¤Ë¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ãæ¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥¹¥È¤âÂç»³¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡Ê¤Ï¤Ö¡Ë»°ÂÀÏº¤¬¡ØÂç»³¤µ¤ó¤Î¤¤¤¿¤À¤¤â¤Î¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é½é¤á¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÃå¤¿¡×¤È¡¢·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Âç»³¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯9·î¤ËÏ·¿ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÇéý¤ÈÂç»³¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î1Ç¯¤Ç»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¿Í¤¬¤º¤¤¤Ö¤ó¤¤¤ë¡¢¤Ã¤ÆÏÃ¤¬³Ú²°¤Ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃøÌ¾¿Í¤Îë¾Êó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢ÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£