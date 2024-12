12月20日に韓国で行われた音楽祭『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』にて、aespaが圧巻のステージを繰り広げた。

2024年は多くの楽曲をヒットさせ、『2024 MAMA AWARDS』『MMA 2024』などの音楽授賞式でも多数の大賞を獲得しているaespa。まさに今年の顔と言えるaespaは『KBS 歌謡祭』にて、「Whiplash」「Armageddon」の2曲を披露した。

モノトーン衣装に身を包んだaespaが姿を見せると、カリスマ性あふれるオーラに観客から大歓声が起こる。ウィンターは黒髪ショートボブで登場し、そのシャープな美しさに視線が集中。高音パートでは見事なボーカルを響かせた。「Whiplash」でジゼルを中心にメンバーとダンサーが広がる、通称“スーパージゼルタイム”も、華やかにステージを彩る。

「Whiplash」と「Armageddon」の合間には、カリナとウィンター、ジゼルとニンニンのペアに分かれたダンスブレイクも披露。そしてaespaは「Armageddon」では体をしなやかに動かし、セクシーなダンスを繰り広げた。

視聴者からは「顔面強い」「美しすぎマジで」「ウィンター黒ボブ最高」「全員ビジュ担」「ビジュ神」「スタイルレベチ」など、絶賛のコメントが多数寄せられた。

なおaespaの直前には、asepaの大先輩であるS.E.S.のパダがaespaの「Next Level」と「Dreams Come True」をマッシュアップしてカバー。大人数のダンサーを引き連れ、ソウルフルで圧倒的なボーカルを披露した。

『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』は、韓国の公共放送・KBSの人気番組『ミュージックバンク』で1位を獲得した話題のアーティストを中心に、豪華アーティストが集結しパフォーマンスを行う年末恒例の超大型音楽祭。今年は音楽を通じて無限に繋がるという「INFINITY」がコンセプト。12月14日、15日には日本公演が福岡・みずほPayPayドームで開催された。

