Åý¹ç¤·¤¿¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤âÃ£¡¡Êü²Ý¸å¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡¡ÉÙ»³¸©¿Í¸ý£±£°£°Ëü¿Í³ä¤ì»þÂå
º£Ç¯¡¢75Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿Í¸ý100Ëü¿Í³ä¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÙ»³¸©¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿ô¤â¸º¤ê¡¢³Ø¹»¤ò¤á¤°¤ëºÆÊÔÅý¹ç¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åý¹ç¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¼Ë¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÇßËÜµ¼Ô¤Î¥ê¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£
ÀèÀ¸¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¡¢¾þ¤êÉÕ¤±¤À¤Ã¤¿¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤Î½àÈ÷¤À¤Ã¤¿¤ê¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤³¤é¤Ø¤óÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤³¤é¤Ø¤ó¡×
¹â²¬»Ô¤Î¸Þ°Ì¾®³Ø¹»¡£
º£Ç¯4·î¡¢¸µ¤Ï3¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¡¢Åì¸Þ°Ì¡¦ÀÐÄé¡¦ÀéÄ»µÖ¤¬Åý¹ç¤·¤Æ³«¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åý¹ç¤·¤Æ8¤«·î¡£
¶µ¼¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¹â²¬»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ï¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤ÇÅý¹ç¤Ë¤è¤ê5¹»¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â²¬»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢º£¸å¤âÅý¹ç¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¾¯»Ò²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿³Ø¹»±¿±Ä¤ò¤á¤¶¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¹»¼Ë¤Ç¿·¤·¤¤Í§Ã£¤È³Ø¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡£
»ùÆ¸¡Öº£¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¤ÏÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤È¤«¤¹¤ë¤Î¤â¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ËèÆü°ã¤¦Í§Ã£¤È¤«¤ÈÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍ§Ã£¤âÁý¤¨¤¿¤·³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Êü²Ý¸å¡£
ÀµÌÌ¸¼´Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÌ¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤«¤éÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡£
Åì¸Þ°Ì»ùÆ¸°éÀ®¥¯¥é¥Ö×¢ÅçÈþÂå»Ò¼çÇ¤¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤Ç¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡×¡Ö·ë¶É¡¢²ÈÂ²¤ÎÂåÂØ¤¨¤¬¡¢¤³¤Î³ØÆ¸¤Ç¤¹¡×
³ØÆ¸ÊÝ°é¤Ï¡¢Êü²Ý¸å¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëµï¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¸Þ°Ì¾®³Ø¹»¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿±ÄÃÄÂÎ¤¬Åý¹çÁ°¤Îµì¹»¶è¤´¤È¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÊÌ¡¹¤Î¶µ¼¼¤ËÊÌ¤ì¤Þ¤¹¡£
²á¤´¤·Êý¤â°Û¤Ê¤ê¡¢Åì¸Þ°Ì¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é¤Ï»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Í½Äê¤òÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
´Á»ú¸¡Äê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÏ°è¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢±óÂ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¶µ°éÅª¤Ë¤â½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸¡ÖÊÙ¶¯¤·¤¿¤êÍ·¤ó¤À¤ê¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ÇÆ±µéÀ¸¤ä¤Û¤«¤Î³ØÇ¯¤È³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þー¤¹¡×
Âç¹¥¤¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¤â¡£
ÎÙ¤Î¶µ¼¼¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Í·¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ùÆ¸¡Ö¥¯¥é¥¹¤È¤«¤Ç¡ÊµìÀéÄ»µÖ¾®¤Î»ùÆ¸¤È¡ËÆ±¤¸¤À¤«¤é¡¢¤À¤«¤é¡¢ÊÌ¤Ë³ØÆ¸¤À¤±¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤«¡×¡Ö³ØÆ¸¤Ï¡¢³Ø¹»¤â°ì½ï¤Ê¤é¡¢³ØÆ¸¤â°ì½ï¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¦¡¢¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢Æ±¤¸¹â²¬»Ô¤Î¹âÎÍ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÅý¹ç¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³ØÆ¸ÊÝ°é¤Î±¿±ÄÃÄÂÎ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÅçÅÄÇî»Ò²ñÄ¹¤Ï¡¢³Ø¹»¤¬Åý¹ç¤·¤¿¤Î¤Ë³ØÆ¸ÊÝ°é¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼Á¤ä³èÆ°Êý¿Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö°ã¤¤¡×¤òËä¤á¤ë¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¶¦ÄÌÍý²ò¤¬É¬Í×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åì¸Þ°Ì»ùÆ¸°éÀ®¥¯¥é¥Ö×¢ÅçÈþÂå»Ò¼çÇ¤¡Ö¤Þ¤º1Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÞ¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤â¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¡Ö¤¤¤º¤ì¤ÏÉ¬¤º¤Þ¤¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³Ø¹»¤ÎÅý¹ç¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢É¬¤ºÉâ¾å¤¹¤ë³ØÆ¸ÊÝ°é¤ÎÅý¹çÌäÂê¡£
¤½¤â¤½¤â¸©Æâ¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é¤Î±¿±Ä¤Ï¡¢Â¿¤¯¤¬¼«¼£ÂÎ¤«¤é°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤ä½»Ì±ÁÈ¿¥¤Ê¤É¤ÎÃÄÂÎ¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«ÆüÄ®¤È¾å»ÔÄ®¤Ï¡¢Ä®¼«ÂÎ¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¹â²¬»Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ø¹»¤¬Åý¹ç¤·¤Æ¤â³ØÆ¸ÊÝ°é¤¬Åý¹ç¤·¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ï¡¢KNB¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÉÙ»³»Ô¤ÈÉ¹¸«»Ô¡¢µûÄÅ»Ô´Þ¤á4¤Ä¤Î»Ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÆîÅ×»Ô¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢»ÔÆâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é¤ò1¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ë²þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÆ¸¤Î¥µー¥Ó¥¹³Êº¹¤ò²ò¾Ã¤·¡¢»ØÆ³°÷¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
³ØÆ¸ÊÝ°é¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ëー¥º¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì¸Þ°Ì»ùÆ¸°éÀ®¥¯¥é¥Ö×¢ÅçÈþÂå»Ò¼çÇ¤¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¡¢Áý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®³Ø¹»¤ÎÅý¹ç¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿³ØÆ¸ÊÝ°é¤Î±¿±Ä²ÝÂê¡£
»Ò¤É¤â¤ò¼Ò²ñ¤Ç°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÊü²Ý¸å¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë³Êº¹¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦»Ò¤É¤âÃæ¿´¤Î±¿±Ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅßµÙ¤ß¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Ê¿Æü°Ê¾å¤Ë³ØÆ¸ÊÝ°é¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
Ã±¤ËÍÂ¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤òÄ¶¤¨¡¢¶µ°éÅª»ëÅÀ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£