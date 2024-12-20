ÁÝ½üµ¡¤¤¤é¤º¡£Ìµ°õ¤Î°µ½Ì¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢¤«¤µ¤Ð¤ëÅßÉþ¤â¥¹¥Ã¥¥ê»ý¤Á±¿¤Ù¤¿
¤³¤ì¤Ê¤é¹Ô¤¤âµ¢¤ê¤â²ÙÊª¥¹¥Ã¥¥ê¡£
ÅßÉþ¤Ï¤«¤µ¤Ð¤Ã¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤äµ¢¾Ê¤Î²ÙÊª¤ÏÃåÂØ¤¨¤À¤±¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¡Ä¡£Ç¯Ëö¤Îµ¢¾Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤ò³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Ìµ°õÍÑÉÊ¤Î¡Ö¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë»ÅÊ¬¤±¥±¡¼¥¹°µ½Ì¥¿¥¤¥×¡×¡£¤¢¤ë¤Î¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ÏÂç°ã¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤·¤¿¡£
Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ë
¤³¤Î¡Ö¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë»ÅÊ¬¤±¥±¡¼¥¹°µ½Ì¥¿¥¤¥× M¡×¡¢¹¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¤Þ¤ë¤ÇÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¡£·Ú¤¯¤Æ½ÀÆð¤ÊÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÇñÊ¬¤Î²ÙÊª¤¬¤Þ¤ë¤Þ¤ëÍ¾Íµ¤ÇÆþ¤ëÍÆÎÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÍÎÉþ¤òÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ç¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥Á¤ò¹¤²¤Æ¡¢ÁáÂ®ÍÎÉþ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»ÅÊ¬¤±¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÅßÉþ¤¿¤Á¡£º¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡¢¥Ø¥Ó¡¼¥¦¥§¥¤¥È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¥³¡¼¥Ç¥å¥í¥¤¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡¢·¤²¼¡¢È©Ãå¡¢T¥·¥ã¥Ä¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¾å²¼Î¾Êý¤ÎÉô²°¤ËÍÎÉþ¤ò»ÅÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë¹©É×¤·¤Æ¾ö¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÎÉþ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤Ë¹¤²¤¿¥Þ¥Á¤ò¡¢1.5¼þ¤°¤ë¡¼¤Ã¤ÈÊÄ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤É¤ó¤É¤óÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£ÌµÍý¤ËÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢ÁÝ½üµ¡¤ÇµÛ¤¤¾å¤²¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤ËÂçÉý¤Ë¤«¤µ¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¾æÉ×¤Ê°µ½ÌÂÞ
¼Â¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÍÎÉþ¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î°µ½ÌÂÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤¿¤·¡£ÅßÉþ¤Ã¤Æ¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¤«¤µ¤Ð¤Ã¤ÆÂÞ¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢²£Ãå¤¹¤ë¤ÈÂÞ¤¬ÇË¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ç²¿Ëç¤â¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¥¿¥Õ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î°µ½ÌÂÞ¤ò²¿Ëç¤â¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤é¤³¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É·ÐºÑÅª¤Ç¤·¤¿¡£
Á¬Åò¤ä¥¸¥à¡¢1Çñ¤Îµ¢¾Ê¤Ç»î¤·»È¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î°µ½ÌÂÞ¤è¤ê¤âÃÇÁ³¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¥Á¥ã¥Ã¥¯¤Î¤Ä¤¯¤ê¤¬¾æÉ×¤Ç¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¡¼¥Ã¤ÈÎÏ¤¤¤é¤º¤ÇÊÄ¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î»ÅÊ¬¤±¥±¡¼¥¹¤Ê¤é¥¬¥Ð¥Ã¤È³«¤¤¤Æ²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¡£¾å¤«¤é¤·¤«¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÂÞ¡×¤Î·Á¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤é¡¢ÍÎÉþ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¼ý¤Þ¤ê¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥¬¥µ¥¬¥µ¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¿§°ã¤¤¤Ç»È¤¦¤È°áÎà¤ò¤è¤ê»ÅÊ¬¤±¤ä¤¹¤¤
¤³¤Î¡Ö¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë»ÅÊ¬¤±¥±¡¼¥¹°µ½Ì¥¿¥¤¥× M¡×¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¯¤ÆÇã¤¤Â¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎS¥µ¥¤¥º¡£M¤ÏÌó26¡ß40¡ß10cm¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢S¤ÏÌó20¡ß26¡ß10cm¡£¥µ¥¤¥º°ã¤¤¤Ç½Å¤Í¤¿¤êÊÂ¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¼ý¤Þ¤ê¤Î¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Çö¤¯¤Æ½Å¤Í¤ä¤¹¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¼ý¤Þ¤ë¡Á¡£¤³¤ì¤Ê¤é°áÎà¤¬¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢À°ÆÜ¤·¤¿¤Þ¤Þ»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¿§°ã¤¤¤ÇÇã¤¦¤È¡¢°ìÌÜ¤Ç¤É¤³¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ë¤Î¤¬GOOD¡£»ÅÊ¬¤±¤Æ¤«¤é°µ½Ì¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³ÊÃÊ¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£