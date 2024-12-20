Ì¼¤¬13ºÐ¤Ç¼«»¦¡Ä»Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¾¿Æ¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤òÆó¿³¤â´þµÑ¡Ö¶µ°÷¤¬¤¤¤¸¤á¤ÎÇ§¼±²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡×
¡¡2018Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¤ÎÃæ³Ø1Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¶ì¤Ë¼«»¦¤·¡¢Î¾¿Æ¤¬»Ô¤òÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¤Ï2024Ç¯12·î20Æü¡¢ÁÊ¤¨¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¡¢Ì¾Åì¶è¤ÎÃæ³Ø1Ç¯¡¦ã·Æ£²Ú»Ò¤µ¤ó(Åö»þ13)¤¬¼«»¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬¡Ö³Ø¹»Â¦¤¬ÂÐ±þ¤òÂÕ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È»Ô¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¡¢1¿³¤ÎÌ¾¸Å²°ÃÏºÛ¤ÏÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¿Æ¤¬¹µÁÊ¤·¤¿Ì¾¸Å²°¹âºÛ¤ÏÏÂ²ò¤ò´«¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÔÂ¦¤¬µñÈÝ¤·¡¢·Þ¤¨¤¿20Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡Ö¶µ°÷¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ã·Æ£¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤ÏÈ½·è¸å¡¢¡ÖºÛÈ½½ê¤ÏÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£