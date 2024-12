12月20日に韓国で行われた音楽祭『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』にて、Kep1erが新体制で華やかなステージを見せた。

【映像】金髪ロングヘアのヒカルのセクシーステージ

7月にマシロとイェソが卒業し、7人体制で新たなスタートを切ったKep1er。シャオティンは現在中国での活動に専念しているため、『KBS歌謡祭』へは6人での出演となった。

モコモコの帽子を被って華やかに登場したヒカル

Kep1erは11月に発表したドリーミーポップなナンバー「TIPI-TAP(Hide & Sick ver)」をパフォーマンス。真っ白な衣装で揃え、ヒカルは金髪のロングヘアにボリューム感のあるモコモコの帽子を被って華やかに登場した。中盤では、ダヨンとチェヒョンが駆け寄って抱き合う可愛らしい場面も。

そしてヨンウンは高めの位置のツインテールで、手には猫の手のようなモコモコのグローブをはめ、キュートにダンス。かくれんぼをするように隠れてしまったメンバーをヨンウンが探すような演出もあり、和気あいあいとしたポップなステージが繰り広げられた。「ひかるちゃんロング!!」「ヒカル、似合う!」「かわいい」などの声が寄せられていた。

『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』は、韓国の公共放送・KBSの人気番組『ミュージックバンク』で1位を獲得した話題のアーティストを中心に、豪華アーティストが集結しパフォーマンスを行う年末恒例の超大型音楽祭。今年は音楽を通じて無限に繋がるという「INFINITY」がコンセプト。12月14日、15日には日本公演が福岡・みずほPayPayドームで開催された。

(『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』/ABEMA K-POPチャンネル)