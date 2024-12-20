¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¿·¿Í²¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ë¡ÖÃËÁ°¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼¡¡¶âÈ±¤ÎºÍ½÷¤Ë¿è¤ÊÂ´¶È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡ºòÇ¯¤Î£Í£Ì£Â¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ£±°Ì¡Ë¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢º£µ¨£±£±¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£¶¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤âÃË¤ò¾å¤²¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÎÎø¿Í¤Ç¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥À¥ó¤µ¤ó¡Ê£²£²¡Ë¤¬£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤Ë¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£Î©Âç³Ø¡Ê£Ì£Ó£Õ¡Ë¤òÂ´¶È¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ä¼Ò²ñ³Ø¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë³ØºÝÅª¸¦µæ¤Î³Ø»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÏÌó£µ£³£°Ëü¿Í¡¢¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤ÏÌó£¸£°£°Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ò»ý¤Ä¥À¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢ÂÎÁàÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡ÖÊ¸ÉðÎ¾Æ»¡×¤ÎºÍ½÷¤Ç¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤ËÂ´¶È¼°¤Î¼Ì¿¿¤ò¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£Â´¶È¼°ÍÑ¤Î¥¬¥¦¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆÇò¤¤¥É¥ì¥¹¤È¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼£Ì£Ó£Õ¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï»Ð¤Î¥¸¥å¥ë¥º¡¦¥À¥ó¤µ¤ó¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î±¦Íã¼ê¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Îº§Ìó¼Ô¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥«¡¼¥½¥ó¤µ¤ó¤é¤Î¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸£Ì£Ó£Õ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î¤¿¤á¤ËËº¤ì¤é¤Ê¤¤£±Æü¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë±é½Ð¡£Â´¶È½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÕ¤¤Î¹âµé¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢¥À¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¤¯¤ì¤¿¥Ý¡¼¥ë¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ª¤ËÃå¤±¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥À¥ó¤µ¤ó¤Ïº£½µ½é¤á¤Ë¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ËÁá¤á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤»¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¤½¤Î¤ªÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢£Í£Ì£Â¤ÎµëÎÁ¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¤¬¡¢¥À¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÂ´¶È½Ë¤¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃËÁ°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¿§ÃË¡ª¡×¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£