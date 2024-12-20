¸µ·ÈÂÓÈÎÇä°÷¤¬Áª¤Ö¡ª¥¹¥Þ¥Û¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¹ØÆþ»þ¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â°ìÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¤â¸«¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¦ÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²ÃÆþ¡¦¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Á´¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÍøÍÑÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¸µ·ÈÂÓ¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇIT¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉ®¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤È¡Ö¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛiPhone¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿¤¬½Ì¤à¡ª ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¹Ô°Ù4Áª
²ÃÆþ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ï¡ÖÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ç¤¹¡£Ì¤²ÃÆþ¤Ç¤â¡È¼«Á³¸Î¾ã¡É¤Ê¤éÌµÎÁ¤Ç½¤Íý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡¦Íî²¼¤µ¤»¤Æ²èÌÌ¤¬³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡¦¿å¤ËÇ¨¤é¤·¤Æ¸Î¾ã¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡¦Íî¤È¤·¤Æ¼º¤¯¤·¤¿¡¢ÅðÆñ¤ËÁø¤Ã¤¿
¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¼«Á³¸Î¾ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ôËü±ß¤Ç¤ÎÍ½þ½¤Íý¡Ê¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï15Ëü±ß¤Û¤É¡Ë¡¦¤â¤·¤¯¤Ï½¤ÍýÉÔ²Ä¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½¤ÍýÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºòº£¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÃ¼Ëö²Á³Ê¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤È¤Ê¤ì¤Ð¶â³Û¤ÎÉéÃ´¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿ôÀé±ß¡Á1Ëü±ßÄøÅÙ¤È°Â²Á¤Ç½¤Íý¡¦¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ÷¤¨¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡ÖÃ¼Ëö¹ØÆþ»þ¤Î¤ß¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çû¤ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢Ã¼Ëö¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£½¼ÅÅ´ï
¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¼þÊÕµ¡´ï¤Ï¡Ö½¼ÅÅ´ï¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â½¼ÅÅ´ï¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¼ÅÅ´ï¤¬¿·¤·¤¤Ã¼Ëö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¾Íè¤Î½¼ÅÅ´ï¤ò»È¤¤²ó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÅ¹¤Ë¹Ô¤¡¢¿·¤·¤¤Ã¼Ëö¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ²ÄÈÝ¤ò·è¤á¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹°Ê³°¤Ë¤âÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢²ÃÆþ¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥°¥Ã¤ÈÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÆ±ÍÍ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ÅÊ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢´«¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÀê¤¤¤Î¥µ¥¤¥È¡×¤ä¡Ö·ò¹¯µÏ¿¤Î¥¢¥×¥ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µ¡¼¥Ó¥¹
¤³¤ì¤é¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£microSD¥«¡¼¥É¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÁõÃÖ
microSD¥«¡¼¥É¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÁõÃÖ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»È¤¤²ó¤»¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÃ¼Ëö¤«¤é¿·¤·¤¤Ã¼Ëö¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤Î°Ü¹Ô¤â¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌµÍý¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£²èÌÌÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¹
¥Õ¥£¥ë¥à¤ä¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ï¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ë¹Ô¤±¤ÐÁªÂò»è¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÃÆþ¤Ç³ä°ú¡×¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÃÆþ¤¬¹ØÆþ¤Î¾ò·ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÆÆâ¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÅÙÊÌ¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÃÍÃÊ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤ê¤è¤¤²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÅÙ¤ÏÊÌ¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¡¢ÃÍÃÊ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢»È¤¤Êý¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ä¾ÀÜ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤É¤ÎÅ¹¤Ç¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢´«Í¶¤òÈÑ¤ï¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼ÁÌä¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤È´¶¤¸¤ì¤Ð¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²ÃÆþ¡¦¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¾¦ÉÊ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¹ØÆþÂÎ¸³¤Ï¤è¤êËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥óÁª¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§·Þ ¸ç¡Û
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃÈÎÇä¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë10Ç¯¶á¤¯½¾»ö¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÈÂÓÅÅÏÃÈÎÇä¤Î¸½¾ì¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä·ÀÌó¡¦»È¤¤Êý¤Î¥Ï¥¦¥Ä¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÞÂÎ¤Ç¼¹É®Ãæ¡£
(Ê¸:·Þ ¸ç)
¾¦ÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²ÃÆþ¡¦¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Á´¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÍøÍÑÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¸µ·ÈÂÓ¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇIT¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉ®¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤È¡Ö¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¢£Ã¼Ëö¤Î½¤ÍýÂå¶â¤ò°Â¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×
²ÃÆþ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ï¡ÖÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ç¤¹¡£Ì¤²ÃÆþ¤Ç¤â¡È¼«Á³¸Î¾ã¡É¤Ê¤éÌµÎÁ¤Ç½¤Íý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡¦Íî²¼¤µ¤»¤Æ²èÌÌ¤¬³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡¦¿å¤ËÇ¨¤é¤·¤Æ¸Î¾ã¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡¦Íî¤È¤·¤Æ¼º¤¯¤·¤¿¡¢ÅðÆñ¤ËÁø¤Ã¤¿
¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¼«Á³¸Î¾ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ôËü±ß¤Ç¤ÎÍ½þ½¤Íý¡Ê¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï15Ëü±ß¤Û¤É¡Ë¡¦¤â¤·¤¯¤Ï½¤ÍýÉÔ²Ä¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½¤ÍýÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºòº£¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÃ¼Ëö²Á³Ê¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤È¤Ê¤ì¤Ð¶â³Û¤ÎÉéÃ´¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿ôÀé±ß¡Á1Ëü±ßÄøÅÙ¤È°Â²Á¤Ç½¤Íý¡¦¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ÷¤¨¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡ÖÃ¼Ëö¹ØÆþ»þ¤Î¤ß¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çû¤ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢Ã¼Ëö¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£½¼ÅÅ´ï
¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¼þÊÕµ¡´ï¤Ï¡Ö½¼ÅÅ´ï¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â½¼ÅÅ´ï¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¼ÅÅ´ï¤¬¿·¤·¤¤Ã¼Ëö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¾Íè¤Î½¼ÅÅ´ï¤ò»È¤¤²ó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÅ¹¤Ë¹Ô¤¡¢¿·¤·¤¤Ã¼Ëö¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ²ÄÈÝ¤ò·è¤á¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¢£¡ÖÆ°²è¸«ÊüÂê¡×¡Ö²»³ÚÄ°¤ÊüÂê¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹
¤³¤ì¤é¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹°Ê³°¤Ë¤âÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢²ÃÆþ¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥°¥Ã¤ÈÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÆ±ÍÍ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ÅÊ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢´«¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÀê¤¤¤Î¥µ¥¤¥È¡×¤ä¡Ö·ò¹¯µÏ¿¤Î¥¢¥×¥ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µ¡¼¥Ó¥¹
¤³¤ì¤é¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£microSD¥«¡¼¥É¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÁõÃÖ
microSD¥«¡¼¥É¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÁõÃÖ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»È¤¤²ó¤»¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÃ¼Ëö¤«¤é¿·¤·¤¤Ã¼Ëö¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤Î°Ü¹Ô¤â¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌµÍý¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£²èÌÌÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¹
¥Õ¥£¥ë¥à¤ä¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ï¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ë¹Ô¤±¤ÐÁªÂò»è¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö²ÃÆþ¤¹¤ì¤ÐÃ¼ËöÂå0±ß¡×¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤Ç³ä°ú¡×¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡Ä¡ÄÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÆþ¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤Î¹ØÆþ¤ÇÃ¼ËöÂå¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¹ØÆþÂå¶â¤ò³ä¤ê°ú¤¯¡×¤Ê¤É¤Î°ÆÆâ¤ò¤¹¤ëÅ¹¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Ì¥ÎÏÅª¤ÊÀëÅÁ¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¶áÎÙ¤ÎÅ¹¤è¤ê¤â¤¤¤¯¤é¤«¹â¤¤ÃÍÉÕ¤±¤ò¤·¡¢¤½¤Îº¹³ÛÊ¬¤ò³ä¤ê°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÃÆþ¤Ç³ä°ú¡×¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÃÆþ¤¬¹ØÆþ¤Î¾ò·ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÆÆâ¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÅÙÊÌ¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÃÍÃÊ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤ê¤è¤¤²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÅÙ¤ÏÊÌ¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¡¢ÃÍÃÊ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÏÌµÍý¤Ë¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤ÆOK¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾¦ÉÊÁª¤Ó¤ò·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡Ö¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤·¡×¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹²ÃÆþ¤Î¶¯À©¤Ê¤·¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Á¤é¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢»È¤¤Êý¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ä¾ÀÜ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤É¤ÎÅ¹¤Ç¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢´«Í¶¤òÈÑ¤ï¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼ÁÌä¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤È´¶¤¸¤ì¤Ð¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²ÃÆþ¡¦¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¾¦ÉÊ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¹ØÆþÂÎ¸³¤Ï¤è¤êËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥óÁª¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§·Þ ¸ç¡Û
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃÈÎÇä¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë10Ç¯¶á¤¯½¾»ö¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÈÂÓÅÅÏÃÈÎÇä¤Î¸½¾ì¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä·ÀÌó¡¦»È¤¤Êý¤Î¥Ï¥¦¥Ä¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÞÂÎ¤Ç¼¹É®Ãæ¡£
(Ê¸:·Þ ¸ç)