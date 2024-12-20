¶¯¹ë´Ø¿´¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó°ïºàDF¤¬»Ô¾ì¤Ø¡ÄºâÀ¯ÆñRC¥é¥ó¥¹¤¬°ÜÀÒÀèÁªÄê¤ò»Ø¼¨
RC¥é¥ó¥¹¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ´Ø¿´¼¨¤¹¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½DF¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥¯¥µ¥Î¥Õ(20)¤ÎÇäµÑ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥ó¥¹¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¤¿¥¯¥µ¥Î¥Õ¡£186cm¤Î±¦Íø¤¤ÎDF¤Ï¡¢·æ½Ð¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤È½ÐÂ¤Î±Ô¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·¿¤Ç¡¢ÃÏÂÐ¶õ¤ÎÂÐ¿ÍÀï¡¢¹ÈÏ°Ï¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëÍÇ½¤Ê¼éÈ÷¼Ô¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼éÈ÷ÅªMF¤Ç¤â¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤ÊÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤â¤¢¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê±¦Â¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËÃÒ¾¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¤Î²¼¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×Ç½ÎÏ¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¶þ»Ø¤Î¼ã¼êDF¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ä¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º£²Æ¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢ºâÀ¯ÌÌ¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢2500Ëü¡Á3000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó40²¯7000Ëü¡Á48²¯8000Ëü±ß)¤Î¶â³Û¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢ÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹»á¤Ë°ÜÀÒÀè¤òÃµ¤¹¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥¹¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥í¥Ú¥¹»á¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ø¥ì¥¥Ã¥×¡Ù¤Ç¡Ö²æ¡¹¤Ï¤½¤ì(¥á¥ó¥Ç¥¹»á¤Ø¤Î»Ø¼¨)¤ò·è¤á¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë(¡¦¥É¥ì¥ª¥Ã¥·CEO)¤È»Ø¼¨½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¡¢°ÜÀÒ¶â¡¢¤½¤ÎÂ¾Â¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¡¢20ºÐDF¤ò»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¥¨¥Í¥ë¥²¥Æ¥£¥¯¡áBGU¥ß¥ó¥¹¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥¯¥µ¥Î¥Õ¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó11»î¹ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2»î¹ç¤º¤Ä¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯19ºÐ¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¡£ÊÂ¹Ô¤·¤ÆU-23³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏU-23¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½Àï¤ò´Þ¤àÁ´3»î¹ç¤Ë¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥ó¥¹¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¤¿¥¯¥µ¥Î¥Õ¡£186cm¤Î±¦Íø¤¤ÎDF¤Ï¡¢·æ½Ð¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤È½ÐÂ¤Î±Ô¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·¿¤Ç¡¢ÃÏÂÐ¶õ¤ÎÂÐ¿ÍÀï¡¢¹ÈÏ°Ï¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëÍÇ½¤Ê¼éÈ÷¼Ô¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼éÈ÷ÅªMF¤Ç¤â¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤ÊÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤â¤¢¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê±¦Â¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËÃÒ¾¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¤Î²¼¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×Ç½ÎÏ¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º£²Æ¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢ºâÀ¯ÌÌ¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢2500Ëü¡Á3000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó40²¯7000Ëü¡Á48²¯8000Ëü±ß)¤Î¶â³Û¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢ÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹»á¤Ë°ÜÀÒÀè¤òÃµ¤¹¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥¹¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥í¥Ú¥¹»á¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ø¥ì¥¥Ã¥×¡Ù¤Ç¡Ö²æ¡¹¤Ï¤½¤ì(¥á¥ó¥Ç¥¹»á¤Ø¤Î»Ø¼¨)¤ò·è¤á¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë(¡¦¥É¥ì¥ª¥Ã¥·CEO)¤È»Ø¼¨½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¡¢°ÜÀÒ¶â¡¢¤½¤ÎÂ¾Â¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¡¢20ºÐDF¤ò»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¥¨¥Í¥ë¥²¥Æ¥£¥¯¡áBGU¥ß¥ó¥¹¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥¯¥µ¥Î¥Õ¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó11»î¹ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2»î¹ç¤º¤Ä¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯19ºÐ¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¡£ÊÂ¹Ô¤·¤ÆU-23³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏU-23¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½Àï¤ò´Þ¤àÁ´3»î¹ç¤Ë¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£