12月20日に韓国で行われた音楽祭『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』にて、UNISが華やかにオープニングを飾り、2011年生まれの最年少メンバー、イム・ソウォンが注目を集めた。

【映像】「13歳に見えない!」2011年生まれの最年少メンバー

UNISは、サバイバルオーディション番組『UNIVERSE TICKET』を通じて結成され、今年3月にデビューした8人組グローバルガールズグループ。メンバーは冬にぴったりの雪の精のような純白の衣装で揃えて登場し、美しさを放った。

最年少メンバーのイム・ソウォンは、2011年1月27日生まれの13歳。ソウォンは髪にふわふわの髪飾りを付け、幼さをまったく感じさせない堂々としたステージを展開。愛らしい笑顔を浮かべて、高音パートでは見事なロングトーンを決め、最後にはセンターに立った。

視聴者からは「13歳に見えない!」「マンネ2011年?赤ちゃんじゃん!」「かわいいかわいい」「マンネ最高」など、驚きの声が多数寄せられた。

日本人メンバーのコトコ・ナナも活躍

また日本人メンバーも活躍。コトコは猫耳を作ったボブヘアアレンジのピンク髪で可愛らしく登場し、ナナはサラサラのロングヘアをなびかせて、キレのいいダンスを繰り広げた。

『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』は、韓国の公共放送・KBSの人気番組『ミュージックバンク』で1位を獲得した話題のアーティストを中心に、豪華アーティストが集結しパフォーマンスを行う年末恒例の超大型音楽祭。今年は音楽を通じて無限に繋がるという「INFINITY」がコンセプト。12月14日、15日には日本公演が福岡・みずほPayPayドームで開催された。

(C) 2024 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved.

(『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』/ABEMA K-POPチャンネル)