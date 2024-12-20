Travis Japan ¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢¡È¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Õ¥¡¥ß¥êーÆþ¤ê¡É¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿Ì´¡¡¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡12·î20Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ù¤ÎÄ¶¼Â¼Ì¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿áÂØÈÇ¤Ë¤Æ¡¢Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¡¢¥à¥Õ¥¡¥µ¤ÎÄï¥¿¥«¡Ê¼ã¤Æü¤Î¥¹¥«ー¡ËÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥¿¥«Ìò¤òÄÏ¤ß¡¢À¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¾¾ÅÄ¡£½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³ÈëÏÃ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§Travis Japan ¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇÀ¤³¦¤Ø¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤«ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×
ーー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿»þ¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê°Ê²¼¡¢¾¾ÅÄ¡Ë¡§ºÇ½é¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ ¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¡ª¡¡¥Ç¥£¥º¥Ëー¤«¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´î¤Ó¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤«¥Ç¥£¥º¥Ëー¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÌ´¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ Á´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¤â¤·¹ç³Ê¤·¤¿¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥£¥º¥ËーºîÉÊ¡¢¤Þ¤¿¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾¾ÅÄ¡§¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡Ø¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤ò¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ°é¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦¥Ôー¥¿ー¥Ñ¥ó¤À¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶õ¤ÏÈô¤Ù¤ë¤â¤Î¤À¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥º¥ËーºîÉÊ¤Ç°é¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤ÉÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤«¤é¤â¿Í´Ö¤¬À¸¤¤ë¾å¤Ç¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤ÎÂçÀÚ¤µ¤â¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢ ¤·¤«¤â¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢Travis Japan¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ ¡È¸×¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¡È¥é¥¤¥ª¥ó¡É¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È·è°Õ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾¾ÅÄ¡§½é¤á¤Æ¤ÎÀ¼Í¥¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¡¢ ²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥»¥ê¥Õ¤ä²Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¼«¼çÎý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥é¥¤¥ª¥óÉ÷¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇµÞ¤ËËÊ¤¨½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç½àÈ÷¤Ï¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£²Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢²Î¤¦¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¤â¤·¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤«¡¢¡Ö¸«¤ì¤¿¤êÄ°¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤ä¡¢²þ¤á¤Æ¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤â´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¥Ç¥£¥º¥ËーºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯»þÂå¤Î¼«Ê¬¤Ë¡¢º£¤Î¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤É¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾ÅÄ¡§¡Ö¤ªÁ°¤Ï¥¹¥«ー¤À¡£¥¹¥«ー¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¾¡ª¡¡¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¤¾¡¢ ´èÄ¥¤ì¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ーー¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾¾ÅÄ¡§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÇÚÊý¤¬À¼Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥£¥º¥ËーºîÉÊ¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¥É¥Ã¥¥ê¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤«ËÜÅö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥Ã¥¥ê¤À¤Ã¤¿¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤ËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーー·ë²ÌÈ¯É½¤Þ¤Ç¤Ï¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¡©
¾¾ÅÄ¡§¤â¤¦¥É¥¥É¥¡ª¡¡¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤âµ¤¤¬µ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーー¥á¥ó¥Ðー¤Ï¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾¾ÅÄ¡§Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢1¿Í¤Ç¤³¤¦¡ÊÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¡¢¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーーYouTube¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤È°ì½ï¤Ë´î¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾¾ÅÄ¡§¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥Èー¥ó¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤è¤ê¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤Ê¤Î¤«¤â!?¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ò¥Í¥¿¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Í¡×¤È½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¡Ö¥ä¥ó¥°¥·¥ó¥Ð¡Ê¢¨ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤¬²áµî¤ËÉñÂæ¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¥ä¥ó¥°¥·¥ó¥ÐÌò¤òÃ´Åö¡Ë¤È¥¿¥«¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ëTravis Japan¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¡§¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¸×¤ÎÃæ¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó¤¬2¿Í¤¤¤Æ¡£¥³¥á¥ó¥È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーーÀ¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÇÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¾¾ÅÄ¡§½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÃ¿ô¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¹ñ¤ÎÀ¼Í¥¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃý¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ï³¨¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÃý¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥»¥ê¥Õ¤â¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£1Ê¸»ú1Ê¸»ú¡¢Á´Éô²»¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ª¤ÇÊ¹¤¯¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦Á´Éô¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤³¤Î¡È¥¤¡É¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤á¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤¬¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Û¤ó¤È0.0²¿ÉÃ¤È¤«¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¼«Á³¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÆÃ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ーーÉáÃÊ¤ÏÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¤È²Î¤ÇÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÀ¼¤À¤±¤Î¾¡Éé¡£Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾¾ÅÄ¡§ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«À¼¤Ç±é¤¸ÀÚ¤é¤Ê¤¤ã¤È¡¢¼«Ê¬¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¸åÈ¾¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ°¤¤Ê¤¬¤éÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥°¥Ã¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤«¡£¡ÊÀï¤¤¤Ç¡Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤òÃ¡¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¤«¡£¤â¤¦¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ïーÁ´³«¤Ç¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¤ª¼Çµï¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤ÇÀ¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÃ¡¤¤¤¿²»¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ーーÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¾¾ÅÄ¡§¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏ¿¤Ã¤¿Ê¬¡Ä¡Ä¤«¤±¤ÆÏ¿¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤Î»þ´Ö¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ ¤Ç¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÉôÊ¬¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç³Ú¤·¤¯¤Æ¡£Ï¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
ーー¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿´¶³Ð¡©
¾¾ÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¾¤ß¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¾ðÊó¤¬¥Ð¥³ー¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢°ú¤½Ð¤·¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÀ¼Í¥¤Î¤ª»Å»ö¤À¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ê±Ç²è¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤â³è¤«¤»¤ëÉôÊ¬¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤ò¸«ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬¥Ðー¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーーº£¸å¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ¼Í¥¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾ÅÄ¡§Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤ó¤É¤ó¼¡¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーー±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾¾ÅÄ¡§±ÇÁü¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£Travis Japan¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢À©ºîÃÊ³¬¤Î»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¡¡¢¤³¤Î»þ¤«¡ª¡×¤È¡£¤³¤³¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーー³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬Instagram¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾¾ÅÄ¡§¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡LA¸ø±é¤ÎÁ°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¥ë¥ó¥ë¥ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬¥ß¥Ã¥ー¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼çÌò¤À¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¸ø±é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¥Ñ¥ïー¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¥Ñ¥ïー¤ò²¶¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤·¡¢¤³¤Î¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーーÊª¸ì¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾¾ÅÄ¡§°¦¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡ÈÆ¬¡É¡£¥é¥¤¥ª¥óÆ±»Î¤¬Æ¬¤ÈÆ¬¤ò¤¹¤ê¤¹¤ê¤·¤Æ¡¢¼ó¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËÉï¤Ç¹ç¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤¿¤«¤µ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²¶¤â¤¤¤Ä¤«Æ¬¤ÈÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÉï¤Ç¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーー¤¤¤Þ¤ÎÈ±·¿¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¾¾ÅÄ¡§º£¤Ï¡È¥¹¥«ー¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÁá¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¥¹¥«ー¤À¤«¤éÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ù¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤ÎÈ±·¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£±³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーー¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÀ¼Í¥¤Î¤ª»Å»ö¤Ç²þ¤á¤Æ±éµ»¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¤ª»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ÅÄ¡§¡Ö³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÖ¼´¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÃç´Ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢°ì¿Í¤¸¤ã²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤ÎÆâÂ¦¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆü¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥½¥í»Å»ö¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£Èè¤ì¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¤ª»Å»ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤â¡¢¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂ¸ºß¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤¹¤´¤¯³ú¤ß¤·¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÕÇ¤´¶¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤ò¤è¤ê°ìÁØ´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò¹¹¿·¤·¤Ä¤Ä¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー±é¤¸¤ë³Ú¤·¤µ¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾ÅÄ¡§ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤»Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¹Í²óÏ©¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ìò¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í³Ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ーー¸Ä¿Í¤Î¤ª»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥°¥ëー¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾¾ÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¥½¥í¤Ç¤·¤Æ¤¤¿»Å»ö¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¹¤ë»Å»ö¤â¡¢100¡ó¡á¡ÈTJ¡É¡ÊTravis Japan¡Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ËÍ¤ÏTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£TJ¤¬¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡È¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
ーーº£¸åÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¡©
¾¾ÅÄ¡§¥°¥ëー¥×¡¢¸Ä¿Í¤ÇÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¥³¥ó¥µー¥È¤È¤«¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËTJ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸Ä¿Í¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÆþ¤ê¸ý¤òÁý¤ä¤»¤¿¤é¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ò¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ÏTJ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーº£²ó¤Î¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ù¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤â¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾¾ÅÄ¡§¤½¤ì¤³¤½¥Þ¥Ä¥À¥Þ¥ó¡Ê¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»Ò¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤â¥Òー¥íー¤È¤«¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¤½¤Î¥Òー¥íー¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤Ï°¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥«ー¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ーー¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡È¥Òー¥íーÁü¡É¤È¤Ï¡©
¾¾ÅÄ¡§¤¢¤Þ¤êÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤¯¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÀèÇÚ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¸åÇÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Òー¥íー¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤«¤é¡¢Ì´¤ä¸µµ¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¤È¡£
ーーº£²ó¡¢¡ÈÌ´¤Î¤Ò¤È¤Ä¡É¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥º¥ËーºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ê¤ëÌîË¾¤Ï¡©
¾¾ÅÄ¡§Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤À¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡£ºÇ¶á¤À¤È¥¨¥ßー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾Þ¤â³Í¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡¢ÁÀ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥¥Ã¤È¥¹ー¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¡È¥¤¥§¥¤¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤³¤½Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤ò¤¯¤ì¤ë¥Òー¥íー¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¡¢Travis Japan¤â¤è¤êÀ¤³¦¤Ë¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¾¾ÅÄ¡§²¿¤«¤·¤éTJ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤â¤¦1¸Ä¥È¥í¥Õ¥£ー¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£Ì´¤Ï1¸Ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹¥´ñ¿´¤òËº¤ì¤º¡¢ìÅÍß¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÍ®·îÍµ¼Â¡Ë