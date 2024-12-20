ÂÀ¤â¤â¤Î°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤â¡££±Æü£µ²ó¡Ú¤ªÊ¢¤Î°ú¤Äù¤á¡õ¤¯¤Ó¤ìºî¤ê¤Ë¸ú¤¯¡Û´ÊÃ±½¬´·
¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¯¤Ó¤ì¤òÈ÷¤¨¤¿¤ªÊ¢¼þ¤ê¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊ¢¤ÏìÔÆù¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¾å¤ËÁé¤»¤Ë¤¯¤¤Ìñ²ð¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¡£¤½¤³¤Ç½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÊ¢¼Ð¶Ú¡×¤È¡ÖÆâÅ¾¶Ú¡×¤Ë°ìµ¤¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¡¢¤ªÊ¢¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂÀ¤â¤â¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ú¥À¥Ö¥ë¥ì¥Ã¥°¥ì¥¤¥º¡Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
🌼¤ªÊ¢¼þ¤ê¤Î¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£¤¯¤Ó¤ì¤ò°é¤ß¤Ä¤Ä¡Ú¥¦¥¨¥¹¥È¡Ý£µcm¤ò¤á¤¶¤¹¡Û´ÊÃ±½¬´·
¥À¥Ö¥ë¥ì¥Ã¥°¥ì¥¤¥º
¡Ê£±¡Ë¾²¤Î¾å¤Ç²£¸þ¤¤Ë¿²¤ÆÊÒÊý¤Î¼ê¤ÇÆ¬¤ò»Ù¤¨¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤Ï¶»¤ÎÁ°¤Ç¾²¤ËÃÖ¤¯
¢¥¹üÈ×¤ò¾²¤ËÂÐ¤·¤Æ¿âÄ¾¤ËÎ©¤Æ¡¢Á´¿È¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°°ìÄ¾Àþ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ê£²¡Ë°ìÃ¶Â©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤éÎ¾µÓ¤ò°ì½ï¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤Æ£²ÉÃ´ÖÀÅ»ß¡£ºÆ¤ÓÂ©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤éÎ¾µÓ¤ò¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹
¤³¤ì¤ò£µ²óÂ³¤±¤¿¤é¡¢È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë£µ²óÂ³¤±¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖµÓ¤ÎÆ°ºî¤È¸ÆµÛ¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂÁ©Ãæ¤ËÎ¾µÓ¤¬ÂÎ¤Î¸å¤íÂ¦¤ËÈ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¹üÈ×¤¬¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´Æ½¤¡§SHIERI¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£µÇ¯¡Ë¡ä