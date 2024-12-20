ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÃæ£³»¦½ý¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Ö¤ÇÅ¹¼þÊÕ¤ò¹Ô¤Íè¤·Êª¿§¤«¡ÄÊ£¿ô¤Î¿ÏÊª¤ä²«¿§¤¤¥µ¥ó¥À¥ë²¡¼ý
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ÇÃæ³Ø£³Ç¯¤ÎÃË½÷¤¬ÃË¤Ë»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê£±£µ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¶á¤¯¤ÎÌµ¿¦Ê¿¸¶¡Ê¤Ò¤é¤Ð¤ë¡ËÀ¯ÆÁÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£³¡Ë¤Î¼Ö¤¬»ö·ïÁ°¡¢Æ±Å¹¤Î¼þÊÕ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼Ö¤ä¼«Âð¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ìÊ£¿ô¤Î¿ÏÊª¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÏÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¸«¤¿ÆÃÄ§¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£±£´Æü¸á¸å£¸»þ£²£µÊ¬º¢¡¢Æ±Å¹¤Ç¡¢Æ±¶è¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¹ø¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤ÇÆÍ¤»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡£»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê£±£µ¡Ë¤âÊ¢Éô¤ò»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¡£¸©·Ù¤ÏÊ¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤È£²¿Í¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»ö·ïÁ°¤ËÆ±Å¹¤Î¼þ°Ï¤ò±ýÍè¤¹¤ëÉÔ¿³¤Ê¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤¬Éâ¾å¡£±ÇÁü¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ÆÂ¼è¤ê¤òÄÉ¤¦¡Ö¥ê¥ì¡¼ÁÜºº¡×¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¼Ö¤ÏÆ±Å¹Ãó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢»ö·ïÈ¯À¸Ä¾¸å¤ËÃó¼Ö¾ì¤ò½Ð¤Æ¡¢Ìó£±¥¥íÆîÀ¾¤ÎÊ¿¸¶ÍÆµ¿¼ÔÂð¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¡¢Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤¬»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¾ì½ê¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¹Æü¤ÎÁÜº÷¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ö¤È¼«Âð¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊ£¿ô¤Î¿ÏÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°ìÉô¤Î·Á¾õ¤ÏÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£Æ¨¤²¤¿ÃË¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë³¥¿§¤Î¾åÃå¤ä¹õ¿§¤Î¥º¥Ü¥ó¡¢²«¿§¤¤¥µ¥ó¥À¥ë¤ÈÆÃÄ§¤¬Æ±¤¸°áÉþ¡¦ÍúÊª¤â¤½¤ì¤¾¤ì²¡¼ý¤·¤¿¡£°áÉþ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿·ìº¯¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï£²£°Æü¡¢Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÊ¡²¬ÃÏ¸¡¾®ÁÒ»ÙÉô¤ËÁ÷¸¡¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎºÝ¤ËÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ°µ¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¸©·Ù¤Ï½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÍÆµ¿¤âÁÜºº¤¹¤ë¡£