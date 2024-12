2025年6月28日・29日の2日間にわたって、SiMが主催する大型野外フェス<DEAD POP FESTiVAL>が例年通り川崎市東扇島東公園特設会場で開催される。<DEAD POP FESTiVAL>は、「壁を壊す」をテーマとしてSiMが主催するライブイベントで、2010年渋谷club asiaでの初開催以来、恵比寿LIQUIDROOM、渋谷O-EAST、新木場STUDIO COASTと規模を拡大。2025年は開催15回目、野外フェス化10年目という記念すべき節目を迎えることとなる。チケット情報、出演ラインナップなど詳細は順次発表予定。

『PLAYDEAD -DELUXE EDiTiON-』



2024年12月25日(水)リリース予約:https://sim.lnk.to/PLAYDEAD_DX_CD形態:CD+Blu-ray+Booklet3冊(「USツアードキュメンタリー写真集」「PLAYDEADブックレット」「MAHによる2万字アルバム解説書」)仕様:12inch特殊パッケージ仕様品番:PCCA-06371価格:9,000円(税別)【収録内容】・CD01. PLAYDEAD02. RED03. HiDE and SEEK04. SWEET DREAMS05. Die Alone06. TOO LATE07. KiSS OF DEATH08. Sad Song09. BBT10. DO THE DANCE11. Not So Weak12. UNDER THE TREE (Full Length Ver.)13. The Rumbling (Orchestra Ver.)14. The Rumbling15. Light it up16. FXXKFXXKFXXK17. TREASURES18. The Rumbling (TV Size)19. UNDER THE TREE20. KiSS OF DEATH (Live at Irving Plaza, New York City / 2024)21. UNDER THE TREE (Live at Irving Plaza, New York City / 2024)22. DO THE DANCE (Live at Irving Plaza, New York City / 2024)23. The Rumbling (Live at Irving Plaza, New York City / 2024)・Blu-rayPLAYDEAD WORLD TOUR SEASON 1 -FiRST EVER HEADLiNE TOUR iN NORTH AMERiCA- at Irving Plaza, New York City on May 23, 202401. KiSS OF DEATH02. UNDER THE TREE03. DO THE DANCE04. The Rumbling