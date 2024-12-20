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²Á³Ê¡§9,000±ß(ÀÇÊÌ)
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¡¦CD
01. PLAYDEAD
02. RED
03. HiDE and SEEK
04. SWEET DREAMS
05. Die Alone
06. TOO LATE
07. KiSS OF DEATH
08. Sad Song
09. BBT
10. DO THE DANCE
11. Not So Weak
12. UNDER THE TREE (Full Length Ver.)
13. The Rumbling (Orchestra Ver.)
14. The Rumbling
15. Light it up
16. FXXKFXXKFXXK
17. TREASURES
18. The Rumbling (TV Size)
19. UNDER THE TREE
20. KiSS OF DEATH (Live at Irving Plaza, New York City / 2024)
21. UNDER THE TREE (Live at Irving Plaza, New York City / 2024)
22. DO THE DANCE (Live at Irving Plaza, New York City / 2024)
23. The Rumbling (Live at Irving Plaza, New York City / 2024)
¡¦Blu-ray
PLAYDEAD WORLD TOUR SEASON 1 -FiRST EVER HEADLiNE TOUR iN NORTH AMERiCA- at Irving Plaza, New York City on May 23, 2024
01. KiSS OF DEATH
02. UNDER THE TREE
03. DO THE DANCE
04. The Rumbling
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