FES¡ùTIVE¡¢19th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö#ÁÇÅ¨¤Ê¥½¥é¥·¥É¡×¤ò2025Ç¯2·î¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¤ªº×¤ê·Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎFES¡ùTIVE¤¬2025Ç¯2·î26Æü¡¢19th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö#ÁÇÅ¨¤Ê¥½¥é¥·¥É¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡FES¡ùTIVE(¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö) ²èÁü
¤³¤ì¤ÏËÜÆü12·î20Æü¤ËSpotify O-WEST¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãFES¡ùTIVE ËÜÂ¿¤·¤ª¤êÀ¸ÃÂº×¡ä¤ÇÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£É½Âê¶Ê¡Ö#ÁÇÅ¨¤Ê¥½¥é¥·¥É¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇFES¡ùTIVE¤È´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡È¶Ì²°2026%¡É¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Æ³Ú¤·¤á¤ëµæ¶Ë¤Î¤ªº×¤ê¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
19th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö#ÁÇÅ¨¤Ê¥½¥é¥·¥É¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯1·î11Æü¤Î¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É½ÂÃ«ËÜÅ¹¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Á´¹ñ17ÆüÄø¤Î¼Â»Ü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç´ÑÍ÷²ÄÇ½¤Ê²ñ¾ì¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£19th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö#ÁÇÅ¨¤Ê¥½¥é¥·¥É¡×
¡ÚType-A¡ÛTKCA-75263 \1,200-(ÀÇ¹þ)
1. #ÁÇÅ¨¤Ê¥½¥é¥·¥É
2. ÁÇÀ²¤é¤·¤Æü¡¹
3. ¥¥Ü¥¦¥Ü¥¤¥¹
4. #ÁÇÅ¨¤Ê¥½¥é¥·¥É -Instrumental-
5. ÁÇÀ²¤é¤·¤Æü¡¹ -Instrumental-
6. ¥¥Ü¥¦¥Ü¥¤¥¹ -Instrumental-
¡ÚType-B¡ÛTKCA-75264 \1,200-(ÀÇ¹þ)
1. #ÁÇÅ¨¤Ê¥½¥é¥·¥É
2. ÁÇÀ²¤é¤·¤Æü¡¹
3. ËÍ¤é¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹
4. #ÁÇÅ¨¤Ê¥½¥é¥·¥É -Instrumental-
5. ÁÇÀ²¤é¤·¤Æü¡¹ -Instrumental-
6. ËÍ¤é¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ -Instrumental-
¡ÚType-C¡ÛTKCA-75265 \1,200-(ÀÇ¹þ)
1. #ÁÇÅ¨¤Ê¥½¥é¥·¥É
2. ÁÇÀ²¤é¤·¤Æü¡¹
3. ¥·¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô -Âç²ø½Ãº×(¤·¤Ê¤µ¤¤)-
4. #ÁÇÅ¨¤Ê¥½¥é¥·¥É -Instrumental-
5. ÁÇÀ²¤é¤·¤Æü¡¹ -Instrumental-
6. ¥·¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô -Âç²ø½Ãº×(¤·¤Ê¤µ¤¤)- -Instrumental-
¢£19th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö#ÁÇÅ¨¤Ê¥½¥é¥·¥É¡×È¯ÇäµÇ°¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
1·î12Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥µ¥«¥¨ B1F ¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¹¾ì
1·î13Æü(·îŽ¥½Ë)¡¡Åìµþ¡¦¥ô¥£¥ì¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É½ÂÃ«ËÜÅ¹
1·î24Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹
1·î25Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é ¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢ÇßÅÄB2F ¥è¥É¥Ð¥·¥Û¡¼¥ë
1·î26Æü(Æü)¡¡ºë¶Ì¡¦¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡ÜPLUS±ÛÃ«¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómoriÅ¹Æâ
1·î29Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹
1·î30Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹ B1F CUTUP STUDIO
2·î01Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹
2·î02Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É½ÂÃ«ËÜÅ¹
2·î22Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥ó£³F ¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Æ¥é¥¹
2·î23Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹
2·î24Æü(·îŽ¥½Ë)¡¡Åìµþ¡¦¥ô¥£¥ì¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É½ÂÃ«ËÜÅ¹
2·î25Æü(²Ð)¡¡Åìµþ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹ B1F CUTUP STUDIO
2·î26Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É½ÂÃ«ËÜÅ¹
3·î01Æü(ÅÚ)¡¡ºë¶Ì¡¦¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡ÜPLUS±ÛÃ«¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómoriÅ¹Æâ
3·î02Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É½ÂÃ«ËÜÅ¹
4·î01Æü(²Ð)¡¡Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Ê®¿å¹¾ì
https://www.tkma.co.jp/jpop_news_detail/festive.html?nid=17376
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
2025Ç¯1·î14Æü(²Ð)¡¡Åìµþ¡¦Spotify O-nest
https://ticketdive.com/event/ous4iOJo9Wiqe3vJFfGr
¢£¿·½Õ¿¼ÌëÃ±ÆÈ¸ø±é2025¡Á¿·½Õ¿¼Ìëº×±ã¡Á
2025Ç¯1·î19Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¦CLUB CITTA'
https://ticket.rakuten.co.jp/music/jpop/idle/RTG5FTO/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡FES¡ùTIVE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX(µìTwitter)
¢¡FES¡ùTIVE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë