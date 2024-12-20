¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÙÅ¸³«ºÅ¤Ø¡¡¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê1st ONE-MAN LIVE¡ÖÇöÌÀ¤Î½øÁÕ¡×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¦¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤¬¡¢ËÜÆü20Æü¤ËË½§PIT¤Ë¤Æ4th ONE-MAN LIVE ¡É¶¨ÁÕ¤Î¶Á¡É¤ò³«ºÅ¤·¡¢¿·¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¹¤²¤§¡Ä¡ª¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¥¢¥Ë¥áÊü±Ç¤«¤é1Ç¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯½Õ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¡£¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È15ÉÃ¤Î±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¤Û¤«¡¢µ®½Å¤ÊÀßÄê»ñÎÁ¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¼êÅçnariÉÁ¤²¼¤í¤·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°±ÇÁü¤òÅ¸¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºîÃæ¤Î¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯3·î16Æü²£ÉÍ¡¦1000 CLUB¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤1st ONE-MAN LIVE¡ÈÇöÌÀ¤Î½øÁÕ¡É¤¬¡¢1Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÂÔË¾¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤¬·èÄê¡£
¡¡Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÙÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤Î³«ºÅ¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥Ð¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó1000Ì¾¼ýÍÆ¤Î²ñ¾ì¤¬Ëþ°÷¤È¤Ê¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£
¡¡Blu-ray¡¦DVD¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤¿Á´13¶Ê¤Î¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅöÆü¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿Ìó25Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÈà½÷Ã£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤¿ÊÌºý¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÆ±º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅöÆüÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¡Ú1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ÂÄêPASSÉ÷¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Û¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤¬Á´5¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ïÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¹¤²¤§¡Ä¡ª¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¥¢¥Ë¥áÊü±Ç¤«¤é1Ç¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯½Õ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¡£¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È15ÉÃ¤Î±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¤Û¤«¡¢µ®½Å¤ÊÀßÄê»ñÎÁ¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¼êÅçnariÉÁ¤²¼¤í¤·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°±ÇÁü¤òÅ¸¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºîÃæ¤Î¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÙÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤Î³«ºÅ¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥Ð¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó1000Ì¾¼ýÍÆ¤Î²ñ¾ì¤¬Ëþ°÷¤È¤Ê¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£
¡¡Blu-ray¡¦DVD¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤¿Á´13¶Ê¤Î¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅöÆü¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿Ìó25Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÈà½÷Ã£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤¿ÊÌºý¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÆ±º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅöÆüÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¡Ú1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ÂÄêPASSÉ÷¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Û¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤¬Á´5¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ïÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£