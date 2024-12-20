¡ØÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡ÙÈ¯Çä¡ªÌµÍý¤·¤Ê¤¤ÊÒ¤Å¤±¤ÈÁÝ½ü¤òÄó°Æ
¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìºý
Êë¤é¤·¤«¤¿¤é¤ÜÂåÉ½¤Ç¡¢À°ÍýÀ°ÆÜÀ¶ÁÝ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Îº¬¸¶Åµ»Þ»á¤¬¡¢½é¤ÎÃø½ñ¡ØÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¤ò¡¢12·î13Æü(¶â)¤Ë´©¹Ô¡£12·î17Æü(²Ð)¤Ëamazon¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡¢²Æì¸©Æâ¤Ç¤Ï12·î25Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¼çÍ×½ñÅ¹¤Ë¤Æ¼è°·¤¤³«»Ï¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£²Á³Ê¤Ï1,760±ß(ÀÇ¹þ)¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢º¬¸¶»á¼«¿È¤¬ÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤À¸³è¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤¿·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·Ð¤ÆÆÀ¤¿¡ÖÊÒ¤Å¤±½¬´·²½¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¡£
ÁÝ½ü¤äÀ°Íý¡¦À°ÆÜ¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¼êË¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¿´¹½¤¨¤ä¹Í¤¨Êý¤â¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÂçÁÝ½ü¤ä·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¿Í¡¹¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìºý¤À¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢½ø0¾Ï¡§¡ÖÊÒ¤Å¤±¡×¤È¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¡×¤Ï°ã¤¦¡¢Âè1¾Ï¡§ÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤À¸³è¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡ª¡¢Âè2¾Ï¡§¥¢¥¤¥Æ¥àÊÌ¤ÎÊ¬Îà¤¬¡ÖÀ°Íý¡×¤Î¥«¥®¡¢Âè3¾Ï¡§»ÅÁÈ¤ß¤ÈÃÖ¤Êý¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¡ÖÀ°ÆÜ¡×¤Î¥«¥®¡¢Âè4¾Ï¡§±ø¤ì¤Î¼ïÎà¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÀ¶ÁÝ¡×¤Î¥«¥®¡¢Âè5¾Ï¡§¡Ö½¬´·¡×¤Î¥«¥®¤ÏËèÆü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢Âè6¾Ï¡§¡Ö²þÁ±¡×¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¥«¥®¡¢¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÍý¤·¤Ê¤¤ÊÒ¤Å¤±¤ÈÁÝ½ü¤òÄó°Æ
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÆìÎ®¡ªÌµÍý¤·¤Ê¤¤ÊÒ¤Å¤±¤È¤½¤¦¤¸¡×¤òÄó°Æ¡£º¬¸¶»á¤ÎÄÌÄì¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁÝ½ü¤äÊÒ¤Å¤±¤Ï¡¢À¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö¤ä¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡¢ÌµÍý¤ËÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¡£¤Õ¤À¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ËÇ¤¤»¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡×¤È¤«¡¢¡Ö±óÎ¸¤»¤º¤Ë¿Í(¥×¥í)¤ËÍê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½õ¸À¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤É¤³¤«¡£º¬¸¶»á¼«¿È¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²Æì¤ÎÉ÷ÅÚ¤ä´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢ÁÝ½ü¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·³Ê¤µ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö³Ú¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ë²È¶ñ¤äÊª¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÁ¦¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éô²°¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¥ë¡¼¥ë¤Å¤¯¤ê¤òÄó°Æ
¤Þ¤¿ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡ªÁÝ½ü¤Î½¬´·²½¥á¥½¥Ã¥É¡×¤òÄó°Æ¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯À°ÍýÀ°ÆÜ¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º¬¸¶»á¤¬ÊÒ¤Å¤±¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤¬3S(À°Íý¡¦À°ÆÜ¡¦ÁÝ½ü)¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¹õ»ú²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î»þº¬¸¶»á¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Éô²°¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤âÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤È¥ë¡¼¥ë¤Å¤¯¤ê¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡£
Ãø¼Ô¡¦º¬¸¶Åµ»Þ»á¤ò¾Ò²ð
²ñ¼Ò¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤äµ¬Â§¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤â»ÅÁÈ¤ß¤È¥ë¡¼¥ë¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬¿´¤ÎÊ¿²º¤È»þ´Ö¤Î¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô½Ð¿È¤Îº¬¸¶»á¤Ï¡¢20Âå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ëÀ¾Âç³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¤·¡¢Ãã»öÊ¸²½¤Ø¤Î¶½Ì£¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¤òË¬Ìä¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
µ¢¹ñ¸å¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¶È³¦¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤â¡¢ÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤À¸³è¤¬¸¶°ø¤Ç»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤ËÇº¤à¡£¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÒ¤Å¤±¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼ÂÁ©¤ò³«»Ï¡£2010Ç¯¤Ë¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ÇÇº¤à½÷À¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Êë¤é¤·¤«¤¿¤é¤Ü¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
º¬¸¶»á¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÒ¤Å¤±¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜÉ¸ÀßÄê¡É¤·¡¢¡ÈÊÒ¤Å¤±¤ò½¬´·²½¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÌÜÅª¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÅÓÃæ¤ÇºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¡ÈÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¡É¤À¤Ã¤¿»ä¼«¿È¤â¼ºÇÔ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¿»ö¤âÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸¶°ø¤òÄÉµæ¤·¡¢²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¼ºÇÔ¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ò³§ÍÍ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÃ¯¤â¤¬À°Íý¡¦À°ÆÜ¡¦ÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËèÆü¤ò¿´²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¾Ò²ðÆ°²è¡×¤òÇÛ¿®Í½Äê
¸½ºß¡¢º¬¸¶»á¤¬¼ÂºÝ¤ËÊÒ¤Å¤±¤Î¶ì¼ê¤Ê20Âå½÷À¤ÎÉô²°¤ËË¬¤ì¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÀ°Íý¡¦À°ÆÜ¡¦ÁÝ½ü¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¾Ò²ðÆ°²è¡×¤ÎÇÛ¿®¤Î½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯1·îÃæ½Ü¤ËÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Á¤é¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¸úÎ¨½Å»ë¤Î¡È¤æ¤ë·Ï¡É¤ª¤½¤¦¤¸ËÜ¡ØÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¤äÁÝ½ü¤ÎºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
Êë¤é¤·¤«¤¿¤é¤Ü URL¡§https://kurashikata.co.jp
(yukari)