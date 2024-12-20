ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÅÐ»³Æ»¡¡°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤Ø¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿¶¨ÎÏ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ
ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÅÐ»³Æ»¤Î»ýÂ³Åª¤Ê°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢ÅÐ»³¼Ô¤Ø¶¨ÎÏ¶â¤òµá¤á¤ëÀ©ÅÙ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³¾®²°¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤ç¤¦¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¶¨ÎÏ¶â¤ÎÇÛÊ¬ÊýË¡¤ä»È¤¤Æ»¤Ê¤É¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ²ñ¤Ë¤Ï¡¢Ìô»Õ³Ù¡¦±ü¹õÉô»³°è¤Î»³¾®²°¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤«¤é18¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÐ»³¼Ô¤Ø¶¨ÎÏ¶â¤òµá¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨ÎÏ¶â¤Ï¡¢»³¾®²°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¶¨ÎÏ¶âÈ¢¤ä¶ä¹Ô¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ê¤É¤ÇÊç¤ê¡¢º£·î13Æü¤Þ¤Ç¤Ë559Ëü7104±ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ»³Æ»¤ò°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ä¡¢¶¨ÎÏ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤ò¼¨¤·Æ©ÌÀÀ³ÎÊÝ¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤Ê¤É¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ë´Ä¶¾Ê¤Ï¡¢½Ð¤µ¤ì¤¿°Õ¸«¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢º£Ç¯ÅÙËö¤Ë³«¤¯Áí²ñ¤ÇÊý¿Ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£