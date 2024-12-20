Åð»£¡¦ÃÔ´Á¤Ê¤É¤Î¡ÖÀ°ÍÂ¸¾É¡×¼£ÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥×¥í¥°¥é¥àÅÐ¾ì
ASC¤Ï2025Ç¯1·î¤è¤ê¡¢¡ÖÀ°ÍÂ¸¾É¡¦ÀÓÏ¹¥¾ã³²¡×¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¼£ÎÅ¡ÖÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¡×¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖÀ°ÍÂ¸¡¦ÀÓÏ¹¥¾ã³²¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¡¢¿·¤·¤¯¡Ö¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£
À°ÍÂ¸¾É¡¦ÀÓÏ¹¥¾ã³² ¸ÄÊÌ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°
Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ°ÍÂ¸¾É¡£¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î»ö¾ð¤ò¤¯¤ß¼è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¿¼¤¤µ¤¤Å¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÆÈÈÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸ÄÊÌ¤Ë¼é¤é¤ì¤¿¼£ÎÅ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤ê¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¾×Æ°À¤¬¹â¤¤10Âå¤ÎÃæ¹âÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤ËÆ¯¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢À°ÍÂ¸¾É¤ÎºÆÈ¯Í½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¤¬¤¢¤ëÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¼£ÎÅ¤ò¼Â»Ü¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¥×¥é¥ó¤Ï¡¢1ÅÙºîÀ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²þÎÉ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤è¤ê¹â¤¤ºÆÈ¯Í½ËÉ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥×¥í¥°¥é¥à½¤Î»¸å¤â¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤â¹Ô¤¦¡£
ÃÔ´Á¤äÅð»£¤Ê¤É¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Å¬Àµ¤Ê½è¶ø¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÛÈ½¤Ê¤É¤ÇÉ¬Í×¤Ê¼£ÎÅ·×²è½ñ¤ä°Õ¸«½ñ¤ÎºîÀ®¡¢½ÐÄî¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦(ÊÌÅÓ¡¢ÈñÍÑ¤¬É¬Í×)¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏZoom¤Ç¼Â»Ü¡£ÎÁ¶â¤Ï21Ëü1,200±ß(Á´12²ó+¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×6¥«·î)¡£ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÌµÎÁÁêÃÌ¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À°ÍÂ¸¾É¡¦ÀÓÏ¹¥¾ã³² ¸ÄÊÌ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°
Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ°ÍÂ¸¾É¡£¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î»ö¾ð¤ò¤¯¤ß¼è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¿¼¤¤µ¤¤Å¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÆÈÈÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸ÄÊÌ¤Ë¼é¤é¤ì¤¿¼£ÎÅ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤ê¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¾×Æ°À¤¬¹â¤¤10Âå¤ÎÃæ¹âÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤ËÆ¯¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£
ÃÔ´Á¤äÅð»£¤Ê¤É¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Å¬Àµ¤Ê½è¶ø¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÛÈ½¤Ê¤É¤ÇÉ¬Í×¤Ê¼£ÎÅ·×²è½ñ¤ä°Õ¸«½ñ¤ÎºîÀ®¡¢½ÐÄî¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦(ÊÌÅÓ¡¢ÈñÍÑ¤¬É¬Í×)¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏZoom¤Ç¼Â»Ü¡£ÎÁ¶â¤Ï21Ëü1,200±ß(Á´12²ó+¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×6¥«·î)¡£ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÌµÎÁÁêÃÌ¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£