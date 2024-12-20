Æü»º¤Î¿··¿¡Ö¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡×¤¬¿Íµ¤¥¹¥®!? 8Ç¯¤Ö¤êÁ´ÌÌºþ¿·¤Ç¡ÈÂçÃÀ´é¡É¤Ë¡ªÁ´Ä¹4.3mµé¥Ü¥Ç¥£¡õ¡Ö¥¯¥é¥¹Ä¶¤¨¾å¼ÁÆâÁõ¡×¤Î¡Ö¿·¥¥Ã¥¯¥¹¡×¥á¥¥·¥³¤Ç´°Çä
¿··¿¥¥Ã¥¯¥¹¤¬¿Íµ¤¡©
¡¡2024Ç¯11·î1Æü¤ËÆü»º¤Î¥á¥¥·¥³Ë¡¿Í¤Ï¡¢¿··¿¡Ö¥¥Ã¥¯¥¹¡×2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò10·î9Æü¤«¤é³«»Ï¤·¡¢¤ï¤º¤«22Æü´Ö¤Ç½é²óÈÎÇäÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥¥Ã¥¯¥¹2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆü»º¤¬2024Ç¯9·î10Æü¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿··¿¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª Æü»º ¿··¿¡Ö¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê88Ëç¡Ë
¡¡¥¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2016Ç¯8·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤â½éÂå¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼ÖÌ¾¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È¡¢»°É©¤Î·ÚSUV¡Ö¥Ñ¥¸¥§¥í¥ß¥Ë¡×¤ÎOEM¶¡µë¤ò¼õ¤±¤Æ2008¡Á12Ç¯¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡ÖKIX¡Ê¥¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬½éÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¥¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Ú¥ë¤Ï¡ÖKICKS¡×¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡¿··¿¥¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4365mm¡ßÁ´Éý1800mm¡ßÁ´¹â1620mm¤È¡¢½éÂå¤è¤ê¤â¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ÀèÂå¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±·¿¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ142HP¤òÈ¯À¸¤¹¤ëÄ¾Îó4µ¤Åû2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏCVT¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï2WD¡ÊFF¡¿Á°ÎØ¶îÆ°¡Ë¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤ä¡Ö¥Î¡¼¥È¡×¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡¢¿åÊ¿´ðÄ´¤Ç´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Í¤é¤ì¤¿¥Ü¡¼¥À¡¼¾õ¤Î¥°¥ê¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÆü»º¤Î¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¸À¸ì¤òºÎÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤â¥â¥À¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢ÀèÂå¥¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¥¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥ê¥¢¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¡¡Æü»º¤Î¥á¥¥·¥³Ë¡¿Í¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿··¿¥¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÈÄó·È¤·ÆÈÀêÈÎÇä¤È¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢Åö½é2024Ç¯10·î9Æü¤«¤é11·î4Æü¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿··¿¥¥Ã¥¯¥¹¤Ï¹â¤¤¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Í½Äê¤è¤ê¤â22ÆüÁá¤¤10·î31Æü¤ËÍ½Äê¿ô¤ò´°Çä¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¿··¿¥¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡ÖAmazon Echo Dot¡×¤òÅëºÜ¡¢Alexa¡Ê¥¢¥ì¥¯¥µ¡Ë¤Î²»À¼À©¸æµ»½Ñ¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Amazon Music Unlimited¤Î1Ç¯´Ö¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢1²¯¶Ê¤òÄ¶¤¨¤ëHD¤ª¤è¤ÓUltra HD¤Î¹â²»¼Á¤Ê²»³Ú¤È¡¢¿ôÉ´Ëü¤Ë¤ª¤è¤Ö¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ò¹¹ð¤Ê¤·¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¥¥Ã¥¯¥¹¤Î¥á¥¥·¥³¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢51Ëü9900¡Á63Ëü1900¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¡Ê1¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¡á7.5±ß¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÇÌó391Ëü¡Á475Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¿··¿¥¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¡ÖËÜÇ½¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤è¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£