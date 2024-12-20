²°º¬¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¡Ö¥Ó¥¯¥¿ー¸¤¡×¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Àå«¡¡ÆÃÊÌ¤Ê2É¤¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿ º£¤ÏË´¤·Ý½Ñ²È¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Ö²°º¬¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸¤¤ÎÃÖÊª¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²°º¬¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¡Ö¥Ó¥¯¥¿ー¸¤¡×¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Àå«¡¡ÆÃÊÌ¤Ê2É¤¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿ º£¤ÏË´¤·Ý½Ñ²È¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡Ú²¬»³¡Û
¤½¤ÎÅ¹¤ËºÇ¶á¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ä1É¤¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤½¤Î1É¤¤Ï¡¢¸¤¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤É¤¦¤·¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¸òÎ®¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¥Ó¥¯¥¿ー¸¤¡É¤À¤é¤±¤ÎÅ¹¡¡¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖµðÂç¸¤¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï
Âç¸¶Èþ½Ñ´Û¤äÁÒÉß¥¢¥¤¥Óー¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¡Ú²èÁü①¡Û¡£²°º¬¤Î¾å¤Ë½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¤¡¦¸¤¡¦¸¤¡ª¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤¿´Ñ¸÷µÒ¤â»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀÅ²¬¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¡£¤³¤³¤Ï¡ÖÁÒÉß»³ÍÛÆ²¡×¤È¤¤¤¦¹üÆ¡ÉÊ¤ò°·¤¦Å¹¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¸ÅÈþ½Ñ¡¦¹üÆ¡¹¥¤¤«¤é¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾Å¹¤Ç¤¹¡£
²°º¬¤Î¾å¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²»¶Á¡¦±ÇÁüµ¡´ï¥áー¥«ー¤Î¡ÖÆüËÜ¥Ó¥¯¥¿ー¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¥Ó¥¯¥¿ー¸¤¡É¡£ºÇ¶á¡¢¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº½»³Í´²ÂÎ¤µ¼Ô¡Ë
¡Ö»ä¡¢¿ÈÄ¹160cm¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú²èÁü②¡Û
¡ÊÁÒÉß»³ÍÛÆ²¡¡°ÂÅÄÉÙÏË¤µ¤ó¡Ë
¡Ö·×Â¬¤¹¤ë¤È2m70cm¡¢3m¶á¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¶¯²½¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡ÊFRP¡Ë¤Ç½ÐÍè¤¿µðÂç¤Ê¸¤¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¤Î·Ý½Ñ²È¡¦ÂþÌî·Ã°ìÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡Ú²èÁü③±¦¡Û¡£ÁÒÉß»³ÍÛÆ²¤ÎÅ¹¼ç¡¦°ÂÅÄÉÙÏË¤µ¤ó¡Ú²èÁü③º¸¡Û¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÌó25Ç¯Á°¡£¤½¤³¤Ë¤â¡Ö¸¤¡×¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ÂÅÄÉÙÏË¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ÊÂþÌî¤µ¤ó¤¬¡Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸¤¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×
°¦¸¤¤òË´¤¯¤·¤¿Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¡¢ÂþÌî¤µ¤ó¤¬Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£
¡Ê°ÂÅÄÉÙÏË¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÊÑ¤ÊÅ¹¤¬¤¢¤ë¤È¡£²°º¬¤Î¾å¤Ë¡È¥Ó¥¯¥¿ー¸¤¡É¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤â¡È¥Ó¥¯¥¿ー¸¤¡É¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¡ØÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¸¤¤È²»³Ú¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡È¥Ó¥¯¥¿ー¸¤¡É¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ÂÅÄ¤µ¤ó¡£´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤â´Þ¤á¹üÆ¡»Ô¤ä¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌó45Ç¯¡£
Ãæ¤Ç¤â»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ä¤®¤Ï¤®¤À¤é¤±¤Î°ìÆ¬¡Ú²èÁü④¡Û¡£ÂþÌî¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ÂÅÄÉÙÏË¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ²¼¤ËÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇËÊÒ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢ºî²È¤ÎÂþÌî¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤é¡¢¡ØËÍ¤¬Ä¾¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡ÖËÍ¤¬Ä¾¤¹¡×¡Ö¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿¸¤¤â¾þ¤Ã¤Æ¡×¡Ä¤½¤Î¸åÂþÌî¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿¸¤¤âÅ¹¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ÂþÌî¤µ¤ó¤ÏµðÂç¤Ê¸¤¤ÎÀ©ºî¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ä
¡Ê°ÂÅÄÉÙÏË¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤¤È¤ë¤È»×¤Ã¤È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡×
ÂþÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢µîÇ¯7·î¤ËÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿§ÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¸¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìó1Ç¯4¤«·î¤ò·Ð¤¿Àè·î¡¢¿ÆÂ²¤Î·×¤é¤¤¤Ç»Í¹ñ¤«¤é³¤¤òÅÏ¤ê¡¢Å¹¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü⑤¡Û¡£
¡Ê°ÂÅÄÉÙÏË¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê»×¤¤¡Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¯¤ê¤ò¸«¤¿¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À·¿¤ò¼è¤Ã¤ÆÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î°Ê¾å¤Ë¡¢ÊÑ¤ÊÏÃ¤À¤±¤ÉÆâÂ¦¤«¤é»×¤¤¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
º£¤ÏË´¤ÂþÌî¤µ¤ó¤È¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Î¸òÎ®¤Î¾Ú¤È¤Ê¤Ã¤¿2É¤¤Î¸¤¤Ç¤¹¡£
ー¤½¤Î2É¤¤¬¼é¤ê¿À¤Ç¤¹¤Í
¡Ê°ÂÅÄÉÙÏË¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡È¥Ó¥¯¥¿ー¸¤¡É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡£ÂþÌî¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿2É¤¤Ï¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÀÅ¤«¤ËÅ¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£