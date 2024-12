12月20日(金)、韓国を代表する年末恒例の超大型音楽祭『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』が一山(イルサン)KINTEXで開催され、アイドルグループIVEのウォニョンがピンクのドレス姿で登場、「美しすぎる」「女神」とコメントが殺到した。

【映像】スタイルがスゴすぎる!圧巻ドレス姿のウォニョン

『KBS歌謡祭』は、韓国の公共放送・KBSの人気番組『ミュージックバンク』で1位を獲得した話題のアーティストを中心に、豪華アーティストが集結しパフォーマンスを行う年末恒例の超大型音楽祭。

ウォニョンは歌手のZICO、そして『ペントハウス』シリーズや『損するのは嫌だから』などに出演する俳優のキム・ヨンデとともにMCを務める。今年3回目のMCを務めることになったウォニョンは 「3年連続司会を務めます」と挨拶。美デコルテが輝くピンクのお姫様のようなドレス姿で登場し会場からはため息が漏れた。「時空間を超えたスペシャルな舞台が用意されています」と元気に挨拶するウォニョンに「かわいい」「女神」「顔小さい」「スタイルえぐ」などのコメントが殺到した。

なお、『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』はaespa、(G)I-DLE、NCT DREAM、さらにBOYNEXTDOOR、CRAVITY、ENHYPEN、IVE、Kep1er、KISS OF LIFE、LEE YOUNGJI、NCT127、ONEUS、P1Harmony、tripleS、UNIS、イ・チャンウォン、チャン・ミンホ、ヨンタクなど今年1年間を輝かせたアーティストたちが集合する。

(C) 2024 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved.

(『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』/ABEMA K-POPチャンネル)