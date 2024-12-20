²ßÊªÎó¼Ö¤ÎÃ¦Àþ»ö¸Î¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÅ±µî¤¬½ªÎ»¡¡±¿µÙ¶è´Ö¤ÎºÆ³«¤ÏÌ¤Äê
¡¡»§ËàÀîÆâ»Ô¤ÎJR¼¯»ùÅçÀþÀîÆâ±Ø¤Çµ¯¤¤¿²ßÊªÎó¼Ö¤ÎÃ¦Àþ»ö¸Î¤Ç¡¢JR¶å½£¤Ï20Æü¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÅ±µî¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±¿µÙ¤¬Â³¤¯ÀîÆâ¡½·¨Ç·¾ë´Ö¤ÎºÆ³«¤ÏÌ¤Äê¤È¤¤¤¦¡£
Ã¦Àþ¤·¤¿²ßÊªÎó¼Ö=2024Ç¯12·î12Æü¸áÁ°9»þ22Ê¬¡¢¼¯»ùÅç¸©»§ËàÀîÆâ»Ô¡¢°ÂÅÄÊþµ¯»£±Æ
¡¡JR¶å½£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸ÎÍâÆü¤Î13Æü¤«¤é¡¢Ã¦Àþ¤·¤¿²ß¼Ö¤Ê¤É»°¤Ä¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÅ±µîºî¶È¤ò¼Â»Ü¡£19Æü¿¼Ìë¤ËºÇ¸å¤Î²ß¼Ö¤òÅ±µî¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢Â»½ý¤·¤¿¥ì¡¼¥ë¤äÊ¬´ô´ï¤Î¸ò´¹ºî¶È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ã¦Àþ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¿ô»þ´ÖÁ°¤Î11ÆüÌë¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é¡ÖÂç¤¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬JR¶å½£¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤òÄÌ²á¤·¤¿Îó¼Ö¤Î¾èÌ³°÷¤é¤ËÊ¹¤¤¤ÆÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸åÆüÄ´ºº¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ã¦Àþ»ö¸Î¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÉÔÌÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤Ï·¸¶µ£¡¦JR¶å½£¼¯»ùÅç»Ù¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÊªÎ®¤ä¿Í¤ÎÆ°¤¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ã¦Àþ»ö¸Î¤Ï12Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢ÀîÆâ±Ø¹½Æâ¤ÇÈ¯À¸¡£¼¯»ùÅç±Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ßÊªÎó¼Ö¡Ê12Î¾ÊÔÀ®¡Ë¤ÎÀèÆ¬¤Îµ¡´Ø¼Ö¤È²ß¼Ö1¡¢2Î¾ÌÜ¤¬Ã¦Àþ¤·¤¿¡£¡Ê°æ³ã¹î¹°¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¿À»ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
À¸²Ö,
¥Í¥¸,
°ÖÎîº×,
Ë¬Ìä²ð¸î,
²£ÉÍ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹