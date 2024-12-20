¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¾åÔ¢ÎÁË¨°á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¡õ¥Ï¥í¥×¥íÂ´¶ÈÈ¯É½ 2022Ç¯¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/20¡Û¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Î¾åÔ¢ÎÁË¨°á¤¬Íè½Õ³«ºÅ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥àµÚ¤Ó¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÔ¢ÎÁË¨°á¡¢Æ©¤±¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÈþµÓ¥Á¥é¥ê
2015Ç¯¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÔ¢ÎÁ¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸«Ê¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢³èÆ°¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò·è¤áÎ±³Ø¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡¢¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤à´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ2025Ç¯½Õ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¾åÔ¢ÎÁ¤Ï¡ÖµÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤Ë¡¢³§ÍÍ¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤òÂç¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃ»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎÂ´¶È¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢Èá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÎ¸¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Æü¡¹¡¢Âç¹¥¤¤ÊËå¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Æü¡¹¡£±Ê±ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È»×¤¨¤Ð»×¤¦¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î°¦¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÀèÇÚ¤ÎÁê¼¡¤°Â´¶È¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤â¤¤¤Ä¤«¤½¤¦¤·¤ÆÂ´¶È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Æü¤¬¤¯¤ë¤Î¤«¡£»ä¤Ï¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê»Ä¹ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö»ä¤¬Â´¶È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2022Ç¯¤«¤éÂ´¶È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£9Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¤Ã¤È»ä°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÌ´¤ÏÌ´¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÂ´¶È¤Þ¤Ç»Ä¤êÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¸åÇÚ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤Ë¤â¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂç¤¤¯¤·¤ÆÂ´¶È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ´¶È¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤òÉ½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Â´¶È¸å¤ÏÎ±³Ø¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÔ¢ÎÁË¨°á¤Ï1999Ç¯10·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¤«¤ß¤³¡×¡£2015Ç¯11·î11Æü¤Ë¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ø²ÃÆþ¡£2023Ç¯6·î21Æü¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖPIZZA-LA¡×¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Ê¤É¤ÎCM½Ð±é¡¢²½¾ÑÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î»¨»ï¡Öbis.¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ë½Ð±é¤·É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÔ¢ÎÁË¨°á¡¢Æ©¤±¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÈþµÓ¥Á¥é¥ê
¢¡¾åÔ¢ÎÁË¨°á¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¡õ¥Ï¥í¥×¥íÂ´¶ÈÈ¯É½
2015Ç¯¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÔ¢ÎÁ¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸«Ê¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢³èÆ°¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò·è¤áÎ±³Ø¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡¢¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤à´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ2025Ç¯½Õ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÀèÇÚ¤ÎÁê¼¡¤°Â´¶È¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤â¤¤¤Ä¤«¤½¤¦¤·¤ÆÂ´¶È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Æü¤¬¤¯¤ë¤Î¤«¡£»ä¤Ï¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê»Ä¹ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö»ä¤¬Â´¶È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2022Ç¯¤«¤éÂ´¶È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£9Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¤Ã¤È»ä°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÌ´¤ÏÌ´¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÂ´¶È¤Þ¤Ç»Ä¤êÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¸åÇÚ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤Ë¤â¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂç¤¤¯¤·¤ÆÂ´¶È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ´¶È¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤òÉ½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Â´¶È¸å¤ÏÎ±³Ø¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¾åÔ¢ÎÁË¨°á¡¢2015Ç¯¤Ë¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à²ÃÆþ¡¦2023Ç¯¥ê¡¼¥À¡¼½¢Ç¤
¾åÔ¢ÎÁË¨°á¤Ï1999Ç¯10·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¤«¤ß¤³¡×¡£2015Ç¯11·î11Æü¤Ë¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ø²ÃÆþ¡£2023Ç¯6·î21Æü¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖPIZZA-LA¡×¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Ê¤É¤ÎCM½Ð±é¡¢²½¾ÑÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î»¨»ï¡Öbis.¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ë½Ð±é¤·É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û