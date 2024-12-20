¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ßBMSG¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢ºÇ½ª¿³ºº¿Ê½Ð¼Ô10¿Í·èÄê 2025Ç¯1·î11Æü¤Ë¿·¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¡ÚNo No Girls¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/20¡ÛSKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡õ¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò·Þ¤¨¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É12¤¬12·î20Æü¡¢BMSG¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê¤à10¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×ºÇ½ª¿³ºº¿Ê½Ð¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÍ÷
4¼¡¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤òÆÍÇË¤·¤¿KOKO¡Ê¥³¥³¡Ë¡¦KOKOA¡Ê¥³¥³¥¢¡Ë¡¦KOKONA¡Ê¥³¥³¥Ê¡Ë¡¦KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¡¦SAYAKA¡Ê¥µ¥ä¥«¡Ë¡¦JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¡¦JEWEL¡Ê¥¸¥å¥¨¥ë¡Ë¡¦CHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¡¦NAOKO¡Ê¥Ê¥ª¥³¡Ë¡¦FUMINO¡Ê¥Õ¥ß¥Î¡Ë¡¦MAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë¡¦MOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¡¦MOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë¡¦YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¤Î14¿Í¡£5¼¡¤Îµ¼»÷¥×¥í¿³ºº¤Ï¡¢¥×¥í¤¬ºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë²Î¤¤¤³¤Ê¤·¡¢µ¼»÷Åª¤Ë¥×¥í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¿³ºº¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â´Þ¤á¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÏ¤â»î¤µ¤ì¤¿¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É11¤Ë¤Æ¡¢A¥Á¡¼¥à¤è¤êKOKO¡¢KOKONA¡¢CHIKA¡¢FUMINO¡¢MOMOKA¡¢YURI¤Î6¿Í¤¬¿Ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É12¤Ç¤Ï¡¢B¥Á¡¼¥à¡ÊKOKOA¡¦KOHARU¡¦JISOO¡¦JEWEL¡¦NAOKO¡¦MAHINA¡¦MOMO¡Ë¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢KOHARU¡¢JISOO¡¢NAOKO¡¢MAHINA¤¬ºÇ½ª¿³ºº¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¡£¤³¤Î5¼¡¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢SAYAKA¡¢KOKOA¡¢JEWEL¡¢MOMO¤¬ÀË¤·¤¯¤âÃ¦Íî¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¿³ºº¤Ï¡¢KOKO¡¢KOHARU¡¢JISOO¡¢MAHINA¡¢YURI¤ÎA¥Á¡¼¥à¡¢KOKONA¡¢CHIKA¡¢NAOKO¡¢FUMINO¡¢MOMOKA¤ÎB¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¿³ºº¤È1¿Í1¿Í¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥½¥í¿³ºº¤Î2¤Ä¡£¥Á¡¼¥à¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢4¼¡¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬À©ºî¤·¤¿²ÝÂê¶Ê¡ØDrop¡Ù¤ò¡¢¥½¥í¿³ºº¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î³Ú¶Ê¤«¤éÁª¶Ê¤·ÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡ãA¥Á¡¼¥à¡ä
KOKO¡Ê¥³¥³¡Ë
KOKONA¡Ê¥³¥³¥Ê¡Ë
CHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë
FUMINO¡Ê¥Õ¥ß¥Î¡Ë
MOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë
YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë
¡ãB¥Á¡¼¥à¡ä
KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë
JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë
NAOKO¡Ê¥Ê¥ª¥³¡Ë
MAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë
ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹¡¢ÂÎ½Å¡¢Ç¯Îð¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤È¿ÍÀ¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î±þÊç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´Ú¹ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¡¢7000ÄÌ¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖNo¡×¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ö¤¹¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖNo¡×¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë»ØÆ³¤È¿³ºº¡¢¤½¤·¤ÆBMSG¤¬·Ç¤²¤ë¡ÈºÍÇ½¤ò»¦¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡É¤Î¤â¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤òÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜÊÔ¤Ï¡¢BMSG¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË20»þ¡¢´°Á´ÈÇ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖHulu¡×¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË12»þ¤ËÇÛ¿®Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°±þ±çÈÖÁÈ¡ÖNo No Girls Night¡×¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡¢Ëè½µ¿åÍË24»þ59Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¥³¥ó¥Ó¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎNICO¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×ºÇ½ª¿³ºº¿Ê½Ð¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÍ÷
¢¡¡ÖNo No Girls¡×ºÇ½ª¿³ºº¿Ê½Ð¼Ô10¿Í·èÄê
4¼¡¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤òÆÍÇË¤·¤¿KOKO¡Ê¥³¥³¡Ë¡¦KOKOA¡Ê¥³¥³¥¢¡Ë¡¦KOKONA¡Ê¥³¥³¥Ê¡Ë¡¦KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¡¦SAYAKA¡Ê¥µ¥ä¥«¡Ë¡¦JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¡¦JEWEL¡Ê¥¸¥å¥¨¥ë¡Ë¡¦CHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¡¦NAOKO¡Ê¥Ê¥ª¥³¡Ë¡¦FUMINO¡Ê¥Õ¥ß¥Î¡Ë¡¦MAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë¡¦MOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¡¦MOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë¡¦YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¤Î14¿Í¡£5¼¡¤Îµ¼»÷¥×¥í¿³ºº¤Ï¡¢¥×¥í¤¬ºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë²Î¤¤¤³¤Ê¤·¡¢µ¼»÷Åª¤Ë¥×¥í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¿³ºº¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â´Þ¤á¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÏ¤â»î¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ½ª¿³ºº¤Ï¡¢KOKO¡¢KOHARU¡¢JISOO¡¢MAHINA¡¢YURI¤ÎA¥Á¡¼¥à¡¢KOKONA¡¢CHIKA¡¢NAOKO¡¢FUMINO¡¢MOMOKA¤ÎB¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¿³ºº¤È1¿Í1¿Í¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥½¥í¿³ºº¤Î2¤Ä¡£¥Á¡¼¥à¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢4¼¡¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬À©ºî¤·¤¿²ÝÂê¶Ê¡ØDrop¡Ù¤ò¡¢¥½¥í¿³ºº¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î³Ú¶Ê¤«¤éÁª¶Ê¤·ÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡ºÇ½ª¿³ºº¿Ê½Ð¼Ô°ìÍ÷
¡ãA¥Á¡¼¥à¡ä
KOKO¡Ê¥³¥³¡Ë
KOKONA¡Ê¥³¥³¥Ê¡Ë
CHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë
FUMINO¡Ê¥Õ¥ß¥Î¡Ë
MOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë
YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë
¡ãB¥Á¡¼¥à¡ä
KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë
JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë
NAOKO¡Ê¥Ê¥ª¥³¡Ë
MAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë
¢¡BMSG¡ß¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×
ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹¡¢ÂÎ½Å¡¢Ç¯Îð¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤È¿ÍÀ¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î±þÊç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´Ú¹ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¡¢7000ÄÌ¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖNo¡×¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ö¤¹¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖNo¡×¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë»ØÆ³¤È¿³ºº¡¢¤½¤·¤ÆBMSG¤¬·Ç¤²¤ë¡ÈºÍÇ½¤ò»¦¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡É¤Î¤â¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤òÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜÊÔ¤Ï¡¢BMSG¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË20»þ¡¢´°Á´ÈÇ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖHulu¡×¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË12»þ¤ËÇÛ¿®Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°±þ±çÈÖÁÈ¡ÖNo No Girls Night¡×¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡¢Ëè½µ¿åÍË24»þ59Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¥³¥ó¥Ó¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎNICO¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û