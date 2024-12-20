¡È°ìÊÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤¬ºÇ¹â¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û1000±ßÂæ¤ÇÇã¤¨¤ë♡¡ÖÃ¸¿§¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¼þ¤ê¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢°ìÊÊ¤¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¡ÖÃ¸¿§¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£º£²ó¤Ï¡¢Âµ¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬È´¤±´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤È¡¢Âç¤Ö¤ê¥Õ¥ê¥ë¤È¥·¥ãー¥ê¥ó¥°¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥ì¥¤¥äー¥ÉÉ÷¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤·¤Þ¥éー@minamii.__¤µ¤ó¤â¡Ö°ìÊÊ¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÇ¹â¡×¤È´¿´î¡ª 1,000±ßÂæ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨Çã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡£
¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¡ª ¥ª¥ó¥ª¥Õ»È¤¨¤ëÂµ¥¹¥ê¥Ã¥È¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖTT*KOK¥½¥Ç¥é¥¤¥óPO¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖÀäÂÐÇã¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤·¤Þ¥éー@minamii.__¤µ¤ó¤Î¥Ïー¥È¤ò¥¬¥Ã¥Á¥êÄÏ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Âµ¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤¿°ìÊÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ë¥Ã¥È¡£¥¨¥¯¥ê¥å¥«¥éー¤Ë¥é¥¤¥óÇÛ¿§¤¬±Ç¤¨¤Æ¡¢1ËçÃå¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨¡£¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ç¾åÉÊ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤â³ð¤¦Ã¸¿§¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç
ÂÎ¤ËÄø¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£@minamii.__¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ó¥¹¥Á¥§¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¾åµé¼Ô¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥³ー¥È¤Î¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢Åß¥³ー¥Ç¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÅÀÅêÆþ¤ÇÃå±Ç¤¨¤ë¸ÄÀÇÉ¥È¥Ã¥×¥¹
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖCO*¥¤¥½¥¶¥¤¥Õ¥ê¥ëPO¡×\1,639¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Âç¤Ö¤ê¥Õ¥ê¥ë¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¥ãー¥ê¥ó¥°¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¸ÄÀÇÉ¥È¥Ã¥×¥¹¡£¥ì¥¤¥äー¥ÉÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥³ー¥Ç¤¬²Ú¤ä¤°¼çÌòµé¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÖÊÑ·Á¥Õ¥ê¥ë¤â¤É¥Ä¥Ü²á¤®¤Æ¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¤È@minamii.__¤µ¤ó¤âÂçÀä»¿¡£´Å¤¹¤®¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤Ç¡¢Ã¸¿§¥³ー¥Ç¤ÎÃÏÌ£¸«¤¨²óÈò¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤â¹â¤¤ËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×É÷¤Ë¤·¤¿¤ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥ëÉ÷¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥Õ¥ê¥ë¤ò¼«Í³¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤â¥¢¥¦¥È¤â¥µ¥Þ¸«¤¨¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤òÁª¤Ð¤º¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ºÇ½Ü¥³ー¥Ç¤âÂ¨´°À®¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@minamii.__ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i