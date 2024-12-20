Ç¤ÎÏ·²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ØÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê5¤Ä¤ÎÀ¸³è½¬´·¡Ù
Ï·²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇ¤ÎÀ¸³è½¬´·
°¦Ç¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°å³Ø¤Î¿ÊÊâ¤ä¥Õー¥É¤Î¿Ê²½¡¢´°Á´¼¼Æâ»ô°é¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¿»Æ©¤â¤½¤Î¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢°å³Ø¤ä±ÉÍÜ³Ø¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö5¤Ê¤¤À¸³è¡×¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÏ·²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀ¸³è½¬´·¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. »É·ã¤¬¤Ê¤¤
Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¥¤ê¹ç¤¤¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À²¿¤È¤Ê¤¯°ìÆü¤¬²á¤®¤Æ¤æ¤¯¤Î¤Ï¡¢¿ÈÂÎÌÌ¡¦Àº¿ÀÌÌ¤È¤â¤ËÏ·²½¤òÁá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÏÀ¸¿è¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£ÌîÀ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤²ÈÇ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ï¥ó¥¿ー¤ÎÁÇ¼Á¤¬°äÅÁ»Ò¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Ç¤Ï¸ÉÆÈ°Ê¾å¤ËÂà¶þ¤ò¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤Æ°Êª¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éÅ¬ÅÙ¤Ê»É·ã¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤êÍ·¤Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°¦Ç¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤È´î¤Ó¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿©»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»þ¡¹°ã¤¦Ì£¤Î¥Õー¥É¤òº®¤¼¤¿¤ê¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2. ¿å¤ò¤¢¤Þ¤ê°û¤Þ¤Ê¤¤
Ç¤Ï¸µ¡¹º½Çù¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Æ°Êª¤Ç¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¿åÊ¬Êäµë¤ò¤¹¤ë½¬´·¤¬¤¢¤Þ¤ê¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
"Ç¤Ï¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤"¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÇùÁ³¤È°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Ç¤Ï¿ÕÂ¡¤òÄË¤á¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿åÊ¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¿å¤ò¤¢¤Þ¤ê°û¤Þ¤º¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤ÎÂÎÆâ¤Ç¤ÏÇ»ÅÙ¤ÎÇ»¤¤Ç¢¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÇÓÇ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¤Ë¿ÕÂ¡ÉÂ¤äÈçÇ¢´ï·Ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¤¸¶°ø¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼À´µ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ò¹¯¼÷Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¤Ï¿å¤Ë¤âÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹ÅÙ¤ä°û¤ßÊý(´ï¤ä¥µー¥Ðー)¤Î¹©É×¡¢ÈùÎÌ¤Î¥Þ¥¿¥¿¥Ó¤ä¥Úー¥¹¥È¾õ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤òº®¤¼¤ë¤Ê¤ÉÌ£¤Î¹©É×¤ò¤·¤Æ¿åÊ¬Êäµë¤òÂ¥¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3. ±¿Æ°¤·¤Ê¤¤
ÌîÀ¸¤ÎÇ¤Ï·ù¤Ç¤â±¿Æ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼í¤ê¤ò¤·¤Æ¿©ÎÁ¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð²î»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ç¤¬ÆüÃæ¤è¤¯Ì²¤ë¤Î¤Ï¡¢¼í¤ê¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤¹¤ë°ÕÌ£¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÈÇ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£±¿Æ°ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÀ®Ç¤ÏÈîËþ¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢»ÒÇ¤Ï¿¿¶õ¹ÔÆ°(ÆÍÇ¡ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤¹¤ë¤³¤È)¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ê¤¨¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
½½Ê¬¤ËÁö¤ê²ó¤ì¤ë´Ä¶¡¦¾å²¼±¿Æ°¤¬²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¡¦¼í¤ê¤òÌÏ¤·¤¿Í·¤Ó¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4. ¹½¤ï¤Ê¤¤
Ç¤Ï¸¤¤Î¤è¤¦¤Ë½¾½ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¤È¼ÂºÝ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È´Å¤¨¤Ã»Ò¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤ËÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿Í¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÊìÇ¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤¤¡¢À®Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»ÒÇ¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²áÅÙ¤Ë´Å¤ä¤«¤¹¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µÕ¤Ë¹½¤ï¤Ê¤¹¤®¤ë¤Î¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤Ë¿ôÊ¬ÄøÅÙ¡¢Í·¤Ó¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢°¦Ç¤¬»¤¤ê´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¦¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Æ¥´¥í¥ó¤ÈÅ¾¤¬¤ë¤Ê¤É¤Î»ÅÁð¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£
5. Ì²¤é¤Ê¤¤
Ç¤¬°ì¿ç¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤Î¿çÌ²¤Ï¡¢»ÒÇ¤Ç¤¢¤ì¤Ð20»þ´ÖÄøÅÙ¡¢À®Ç¤Ï14»þ´ÖÄøÅÙ¡¢¹âÎðÇ¤Ï18»þ´ÖÄøÅÙÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·ËÜÇ½Åª¤Ë½Ï¿ç¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¾®¹ï¤ß¤ËÌ²¤ë»þ´Ö¤Î¥Èー¥¿¥ë¤¬°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤âÇ¤â¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹âÎðÇ¤Î¾ì¹ç¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»þ´Ö¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯Åª¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ï·²½¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÇ¤é¤·¤¤À¸³è¡×¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢ÇÆÃÍ¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§Ê¿¾¾°é»Ò)