°æ¾åÃæÆü¤ÎÊä¶¯¤Ë´üÂÔ¹â¤Þ¤ëÍýÍ³¡¡³«ËëÅê¼ê¤âÌ³¤á¤¿¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¹çÎ®¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×
¥Þ¥é¡¼¤ÏÂç·¿º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë(C)Getty Images
¡¡ÃæÆü¤Ï20Æü¡¢¿·³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤È¤·¤ÆÁ°¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥é¡¼Åê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢Á°¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¡¢°éÀ®¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê21¡á¥¥å¡¼¥Ð¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¿ÈÄ¹201¥»¥ó¥Á¡¢Âç·¿º¸ÏÓ¤Î¥Þ¥é¡¼¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤ÎÃÆÆ»¡ªºÙÀî¤¬¼«¿È½é¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¥Þ¥é¡¼¤Ï2016Ç¯MLB¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±ÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢21Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤Î³«ËëÅê¼ê¤âÌ³¤á¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¤ÏÅö»þºßÀÒ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÂÐÀï¡¢5¥¤¥Ë¥ó¥°1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£º£µ¨¤Ïµß±ç¤È¤·¤Æ21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.01¡£¹â¿ÈÄ¹¤ò³è¤«¤·¤¿³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ëºÇÂ®157¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤â»ý¤ÁÌ£¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»î¹ç¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¤â¤Ã¤È³Ø¤Ö¤³¤È¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¡¡
¡¡ÃæÆü¤Ï¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤À¤Ã¤¿¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¸¤ÎÀèÈ¯¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Åê¼ê²¦¹ñ¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥é¡¼ÆþÃÄ¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£µ¨¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ïº£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï10»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢3A¤Ç¤Ï119»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦303¡¢31ËÜÎÝÂÇ¡¢110ÂÇÅÀ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à²ÝÂê¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤ÆÇúÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°éÀ®ÆþÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿21ºÐ¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤â10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿U¡Ý23¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤È¿¤Ó¤·¤í½½Ê¬¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÏÀäÂÐ¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÎ®½Ð¤Ê¤É¼ä¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]