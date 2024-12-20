¡Öº£Ç¯¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤³¤Î4¡¢5Ç¯¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¿ÛË¬ÃÏ°è¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö´¨Å·¤Å¤¯¤ê¡×ËÜ³Ê²½¡¡³°¤Ë´³¤·2½µ´Ö¤«¤±¤¸¤Ã¤¯¤ê»Å¾å¤²¤ë
Ä«Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë´¨Å·¡£
¥Æ¥ó¥°¥µ¤ò¼Ñ¹þ¤ß¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤Ç¸Ç¤á¤¿¡ÖÀ¸Å·¡×¤«¤é¤ÏÅòµ¤¤¬Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ýÌî»ÔµÜÀî¤Î´¨Å·¹©¾ì¡¢¸ÞÌ£´î°ì¾¦Å¹¤Ç¤Ï¡¢Åß¤Î¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿ÛË¬ÃÏ°è¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö´¨Å·¤Å¤¯¤ê¡×¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¨Å·¤Ï¡ÖÀ¸Å·¡×¤òÎä¤¨¹þ¤ß¤ÇÅà¤é¤»¡¢ÆüÃæ¤ÎÆüº¹¤·¤ÇÍÏ¤«¤¹¤È¤¤¤¦¹©Äø¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢2½µ´Ö¤Û¤É¤«¤±¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÎä¤¨¹þ¤àÆü¤¬Â³¤¡¢½çÄ´¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î4～5Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£º£Ç¯¤Ïµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
20ÆüÄ«¤Î¸©Æâ¤ÏÊü¼ÍÎäµÑ¤Î±Æ¶Á¤Ç³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÆîËÒÂ¼¡¦ÌîÊÕ»³¤ÇÉ¹ÅÀ²¼14.5ÅÙ¡¢¿ÛË¬¤ÇÉ¹ÅÀ²¼6.6ÅÙ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢30¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á22ÃÏÅÀ¤Çº£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´¨Å·¹©¾ì¤Ç¤ÏÍèÇ¯2·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤è¤½70ËüËÜ¤òÀ¸»º¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£