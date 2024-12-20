Ãæ1¤Î¼«»¦¤á¤°¤ë¹µÁÊ¿³È½·è¡¡°äÂ²¤Î¹µÁÊ¤ò´þµÑ¡Ö¤¤¤¸¤áÇ§¼±¤Ç¤¤º¡×
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç2018Ç¯¤Ë»ÔÎ©Ãæ³Ø1Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¼«»¦¤·¤¿¤Î¤Ï³Ø¹»Â¦¤¬¤¤¤¸¤á¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤¬»Ô¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤¬20Æü¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄºÌºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ï¶ñÂÎÅª¤ËÍ½¸«¡¦Ç§¼±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ°ì¿³¡¦Ì¾¸Å²°ÃÏºÛÈ½·è¤ò»Ù»ý¤·¡¢Î¾¿Æ¤Î¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ï¾å¹ð¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºØÆ£²Ú»Ò¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÀÄ¿§¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿À®¿Í¼°ÍÑ¤ÎÈ±¾þ¤ê=Éã¡¦¿®ÂÀÏº¤µ¤óÄó¶¡
¡¡¹µÁÊ¿³È½·è¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºØÆ£²Ú»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ13¡Ë¤Ï17Ç¯9·î¤ËÂçºåÉÜ¤«¤éÌ¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¤ÎÃæ³Ø¹»¤ËÅ¾¹»¡£Æ±11·î²¼½Ü¤«¤éÉô³èÆâ¤ÎÀ¸ÅÌ¤«¤éÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¡¢Éô³è¤Î¹ç½É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Íâ18Ç¯1·î5Æü¤ÎÄ«¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬19Ç¯4·î¡¢¤¤¤¸¤á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¡£¤À¤¬»Ô¤ÎºÆÄ´ºº°Ñ¤Ï21Ç¯7·î¡¢¤¤¤¸¤á¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤¬Ê£¹ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼«»¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÏÍâÇ¯¡¢¡Ö³Ø¹»Â¦¤¬ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ì¿¤òµß¤¨¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ»Ô¤òÄóÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢²Ú»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Ë³Ø¹»¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¤¤¸¤á¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊµºÜ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡¢³Ø¹»Â¦¤ÏÅö»þ¤¤¤¸¤á¤òÍ½¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç§¼±¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³°ãÈ¿¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¸å¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢²Ú»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦¿®ÂÀÏº¡Ê52¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÌ¼¤Î»à¤òÈá¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹Âô°ìÏº»ÔÄ¹¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢¤´°äÂ²¤Ë¤Ï¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£È¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬Çº¤à¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£