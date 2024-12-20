¼ÂÏ¿±Ç²è¡Ø¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡Ù¤Ï¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾ÉÂÐ±þ¤Î¡Ö¼ºÇÔÎã¡×¤Ê¤Î¤«¡£´ÊÃ±¤Ë¤ÏÅú¤¨¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³
12·î7Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡Ù¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î±Ç²è´Û¤Ç½µËö¤Ë¡ÖÁ´²óËþÀÊ¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥ì¥Ý¥ìÅìÃæÌî¤Ç¤Ï½µËö¤ÎÁ´¤Æ¤Î²ó¤¬ËþÀÊ¤ÇÅöÆü·ô¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊ¿Æü¤ÎÍ½Ìó¤Ç¤âÈ¾¿ô°Ê¾å¤ÎÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Æü1²ó¤Î¤ß¤Î¾å±Ç¤À¤Ã¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¤ä¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Ç¤â¸ø³«2½µÌÜ¤Î½µËö¤ÏËþÀÊ¤Ç¡¢Ê¿Æü¤Ç¤âËþÀÊ¤Ë¶á¤¤À¹¶·¤Ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤ÇFilmarks¤Ç¤Ï4.2ÅÀ¡¢±Ç²è.com¤Ç¤Ï4.1ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ù¡¹¤Ë¾å±Ç´Û¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëËÜºî¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÃ¯¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÌäÂê¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö»ëÅÀ¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ü¤·¤¯µ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¤ò¸«¤ë¡Û¡Ø¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡Ö»Ð¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¯¾É¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆÈ¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²æ¤¬²È¤Î25Ç¯¤ÏÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤ÎÂÐ±þ¤Î¼ºÇÔÎã¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©
¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï»ä¤Ø¤ÎÌä¤¤¡¢Î¾¿Æ¤Ø¤ÎÌä¤¤¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤Ìä¤¤¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¤âÊÔ½¸¤âÀÛ¤¤¤Ç¤¹¤¬
¸«¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Âè»°¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¼ºÇÔÎã¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¶¯¤¤Äñ¹³´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤Î²ÈÂ²¤«¤Ä¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤ò¤·¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢¤½¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤ËÇ÷ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢·à¾ì¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¸¸À¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï»Ð¤¬Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿ÍýÍ³¤òµæÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó
¤Þ¤¿¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ê¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ï²¿¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Æ£Ìî´ÆÆÄ¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë´ÑµÒ¤Ë¤â¡¢Æ£Ìî´ÆÆÄ¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤¿¸å¤Ç¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤ò¡¢¤â¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤³¤½¡¢¤¹¤´¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐºîÉÊ¤Î½øÈ×¡¢°å³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿»Ð¤ÎÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤¬È¯³Ð¤·¡¢Æ£Ìî´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¿¼¹ï¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÀäË¾Åª¤Ê¿´¶¡×¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»Ð¤òÉÂ±¡¤ÎÀº¿À²Ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ö»Ð¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÉã¤¬È½ÃÇ¤·¡¢Êì¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤ËÆ£Ìî´ÆÆÄ¤Ï¡¢»Ð¤ÎÌäÂê¤òÎ¾¿Æ¤ËÍÂ¤±¤ÆÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆ¨¤²¤¿¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ£Ìî´ÆÆÄ¤¬¸å¤ËÎ¾¿Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤È¤¬¤á¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¿½¤·¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¾¯¤·¤À¤±¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤Ã¤ÆÀÕÇ¤¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤â¤¢¤ê¡ÖÀÎ¤«¤éÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤ËÆ£Ìî´ÆÆÄ¤À¤±¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤â²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤ÇËÜºî¤ò¸«¤ë°ÕµÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ë¤á¤ÆÅö»ö¼Ô¤Ë¶á¤¤»ëÅÀ¤Ç¡¢20Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¡Ê¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï25Ç¯°Ê¾å¤Î¡ËÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ì¤Ð¤³¤½¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤òÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¿´Íý¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È¡¢´ÑµÒ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤À¤±¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÃ±½ã¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë¡×¤È¤âÁ°½Ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¤È¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¤µ¡×¤¬¤³¤½¤¬¡¢²ÈÂ²¤¬²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Ä¹¤¤Ä¹¤¤»þ´Ö¤È¤ÎÂÐÈæ¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¹ó¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë´¶¾ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤ÏÆ£Ìî´ÆÆÄ¤¬¼«¤é¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»£±Æ¤âÊÔ½¸¤â¤Ä¤¿¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¤¬¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ë±ÇÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòº£¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç°ú¤¹þ¤àºîÉÊ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤ÏÊÔ½¸ÌÌ¤Ç¤Î»î¤ß¤È¤½¤Î¶ìÏ«¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¥»¥ê¥Õ¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ê¤³¤Î¸ÀÍÕ¤âÉÔÅ¬ÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ£Ìî´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Ë¡Ö¸«¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÑµÒ¤È¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨Â³¤±¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤É¤Î±Ç²è¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£½ªËë¤âÍ½ÁÛ³°¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤Ê»×º÷¤òÅê¤²³Ý¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¥Ò¥Ê¥¿¥« ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
All About ±Ç²è¥¬¥¤¥É¡£»¨¿©·Ï±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤Í¤È¤é¤Ü¡×¡Ö¥Þ¥°¥ß¥¯¥¹¡×¡ÖNiEW¡Ê¥Ë¥å¡¼¡Ë¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®Ãæ¡£ºîÉÊ¤Î²òÀâ¤ä¹Í»¡¡¢ÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Þ¤È¤áµ»ö¤òÃ´Åö¡£2022Ç¯¡ÖAll About Red Ball Award¡×¤ÎNEWSÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£
(Ê¸:¥Ò¥Ê¥¿¥«)
¥Ý¥ì¥Ý¥ìÅìÃæÌî¤Ç¤Ï½µËö¤ÎÁ´¤Æ¤Î²ó¤¬ËþÀÊ¤ÇÅöÆü·ô¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊ¿Æü¤ÎÍ½Ìó¤Ç¤âÈ¾¿ô°Ê¾å¤ÎÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Æü1²ó¤Î¤ß¤Î¾å±Ç¤À¤Ã¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¤ä¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Ç¤â¸ø³«2½µÌÜ¤Î½µËö¤ÏËþÀÊ¤Ç¡¢Ê¿Æü¤Ç¤âËþÀÊ¤Ë¶á¤¤À¹¶·¤Ë¡£
¡ÚÆ°²è¤ò¸«¤ë¡Û¡Ø¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡ÙÍ½¹ðÊÔ
Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ±þ¤Î¡Ö¼ºÇÔÎã¡×¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿8ºÐ°ã¤¤¤Î»Ð¤È¡¢Èà½÷¤òÀº¿À²Ê¤Î¼õ¿Ç¤«¤é±ó¤¶¤±¤¿Î¾¿Æ¤Î»Ñ¤ò20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë±ÇÁü¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê»Ð¤¬24ºÐ¤ÇÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿»þ¤«¤é¿ô¤¨¤ì¤Ð25Ç¯°Ê¾å¡Ë¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£ÌîÃÎÌÀ´ÆÆÄ¤Ï°Ê²¼¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ð¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¯¾É¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆÈ¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²æ¤¬²È¤Î25Ç¯¤ÏÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤ÎÂÐ±þ¤Î¼ºÇÔÎã¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©
¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï»ä¤Ø¤ÎÌä¤¤¡¢Î¾¿Æ¤Ø¤ÎÌä¤¤¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤Ìä¤¤¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¤âÊÔ½¸¤âÀÛ¤¤¤Ç¤¹¤¬
¸«¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Âè»°¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¼ºÇÔÎã¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¶¯¤¤Äñ¹³´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤Î²ÈÂ²¤«¤Ä¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤ò¤·¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢¤½¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤ËÇ÷ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢·à¾ì¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¸¸À¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï»Ð¤¬Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿ÍýÍ³¤òµæÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó
¤Þ¤¿¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ê¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ï²¿¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Æ£Ìî´ÆÆÄ¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë´ÑµÒ¤Ë¤â¡¢Æ£Ìî´ÆÆÄ¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÐÍè»ö¤À¤±¤ò¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢Ã±½ã¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤½¤¦¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤½¤Î¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Ï¡¢ËÜºî¤¬ÄÉ¤¦½ÐÍè»ö¤À¤±¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤Î»þ¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÃ±½ã¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤¿¸å¤Ç¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤ò¡¢¤â¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤³¤½¡¢¤¹¤´¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐºîÉÊ¤Î½øÈ×¡¢°å³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿»Ð¤ÎÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤¬È¯³Ð¤·¡¢Æ£Ìî´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¿¼¹ï¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÀäË¾Åª¤Ê¿´¶¡×¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»Ð¤òÉÂ±¡¤ÎÀº¿À²Ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ö»Ð¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÉã¤¬È½ÃÇ¤·¡¢Êì¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤ËÆ£Ìî´ÆÆÄ¤Ï¡¢»Ð¤ÎÌäÂê¤òÎ¾¿Æ¤ËÍÂ¤±¤ÆÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆ¨¤²¤¿¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ£Ìî´ÆÆÄ¤¬¸å¤ËÎ¾¿Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤È¤¬¤á¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¿½¤·¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¾¯¤·¤À¤±¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤Ã¤ÆÀÕÇ¤¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤â¤¢¤ê¡ÖÀÎ¤«¤éÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤ËÆ£Ìî´ÆÆÄ¤À¤±¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤â²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤ÇËÜºî¤ò¸«¤ë°ÕµÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ë¤á¤ÆÅö»ö¼Ô¤Ë¶á¤¤»ëÅÀ¤Ç¡¢20Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¡Ê¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï25Ç¯°Ê¾å¤Î¡ËÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ì¤Ð¤³¤½¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤òÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¿´Íý¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È¡¢´ÑµÒ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤¬Á´¤ÆÀè²ó¤ê¤ò¤·¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¡×¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÌäÂê¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¡ÖÅú¤¨¡×¤ò·àÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É®¼Ô¤¬Æ£Ìî´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤¬Á´¤ÆÀè²ó¤ê¤ò¤·¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬°ìÈÖ¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ç¤·¤¿¡£·àÃæ¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¶¦¤Ë¸¦µæ¼Ô¤«¤Ä°å»Õ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢»Ð¤ÎÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«¸Ê´°·ë¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Æ¤¬Á´¤ÆÀè²ó¤ê¤ò¤·¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¡¢¤É¤Î²ÈÂ²¤Ë¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÅý¹ç¼ºÄ´¾É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤â¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜºî¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤¿ÌäÂê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ë»ß¤Þ¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ÊÏ©¤ä¾Íè¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¨¤Ð»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤µ¤¨¤â¡¢Î¾¿Æ¤À¤±¤Ç¡Ö²¿¤«¤ò¾¡¼ê¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤À¤È²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¤µ¡×¤³¤½¤¬»Ä¹ó¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¾ÜºÙ¤ÏÉú¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï±Ç²è¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÞ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤À¤±¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÃ±½ã¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë¡×¤È¤âÁ°½Ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¤È¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¤µ¡×¤¬¤³¤½¤¬¡¢²ÈÂ²¤¬²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Ä¹¤¤Ä¹¤¤»þ´Ö¤È¤ÎÂÐÈæ¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¹ó¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë´¶¾ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤ÏÆ£Ìî´ÆÆÄ¤¬¼«¤é¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»£±Æ¤âÊÔ½¸¤â¤Ä¤¿¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¤¬¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ë±ÇÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòº£¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç°ú¤¹þ¤àºîÉÊ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤ÏÊÔ½¸ÌÌ¤Ç¤Î»î¤ß¤È¤½¤Î¶ìÏ«¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¥»¥ê¥Õ¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ê¤³¤Î¸ÀÍÕ¤âÉÔÅ¬ÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ£Ìî´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Ë¡Ö¸«¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÑµÒ¤È¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨Â³¤±¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤É¤Î±Ç²è¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£½ªËë¤âÍ½ÁÛ³°¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤Ê»×º÷¤òÅê¤²³Ý¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¥Ò¥Ê¥¿¥« ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
All About ±Ç²è¥¬¥¤¥É¡£»¨¿©·Ï±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤Í¤È¤é¤Ü¡×¡Ö¥Þ¥°¥ß¥¯¥¹¡×¡ÖNiEW¡Ê¥Ë¥å¡¼¡Ë¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®Ãæ¡£ºîÉÊ¤Î²òÀâ¤ä¹Í»¡¡¢ÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Þ¤È¤áµ»ö¤òÃ´Åö¡£2022Ç¯¡ÖAll About Red Ball Award¡×¤ÎNEWSÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£
(Ê¸:¥Ò¥Ê¥¿¥«)