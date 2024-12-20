¹Åç»Ô¤Î¥Ð¥¹¶Ñ°ì±¿ÄÂ£²£²£°±ß¤«¤é£²£´£°±ß¤ËÃÍ¾å¤²¤Ø
¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤é¤Ï¹Åç»ÔÆâ¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î¶Ñ°ì±¿ÄÂ¤ò°ú¤¾å¤²¡¢240±ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±¿ÄÂÊ¬²Ê²ñ ¿¹ÅÄ ´Ä ²ñÄ¹
¡Ö¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤È¤·¤Æº£²ó¤Î±¿ÄÂ²þÄê¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÁí°Õ¤È¤·¤Æ·èÄê¤·¤¿¡×
±¿ÄÂ²þÄê¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤Ë¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂåÉ½¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç»ÔÃæ¿´Éô¤òÁö¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î¡Ö¶Ñ°ì±¿ÄÂ¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±¿Å¾¼êÉÔÂ¤äÇ³ÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶Ñ°ì¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤¿¾å¤Ç240±ß¤ØÃÍ¾å¤²¤¹¤ë°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤¬ÍøÊØÀ¸þ¾å¤ä·Ð±Ä²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ê¤É¤òÁ°Äó¤Ë¡¢ÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯2·î1Æü¤«¤é¤Î±¿ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ñ¤ËÇ§²Ä¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2024Ç¯12·î20ÆüÊüÁ÷¡Û