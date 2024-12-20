¾×·â!¡¡ÉðÆ£·É»Ê¡ÖÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¡×¤Î³Ø¥é¥ó»Ñ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÇú¾Ð¡ÖÀ¨¤¤Ç÷ÎÏ¡×¡Ö¥¦¥±¤ë¡×¡ÖÂèÆó¥Ü¥¿¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÉðÆ£·É»Ê¡Ê61¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³ØÀ¸Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¯¤·¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤Î³Ø¥é¥ó»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤Î³ØÀ¸Éþ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÀ¨¤¤Ç÷ÎÏ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¦¥±¤ë¡×¡Ö²¿¤«¤¬°ã¤¦¡×¡ÖÂèÆó¥Ü¥¿¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÈ¾À¤µª¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡18Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥¯¥¹Àþ¸¡ºº¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¿Í¹©¸Ô´ØÀá¤«¡£¡£¡£¡×¤È¼ê½Ñ¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£