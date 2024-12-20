Ä»À´¤¬¼¯»ùÅç¤Î¼é¸î¿À¡¦Àô¿¹¤ò³ÍÆÀ
¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï20Æü¡¢¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤«¤éGKÀô¿¹ÎÃÂÀ(25)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä»À´¤Ïº£µ¨J1¤Ç38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿GKËÑ°ì·½¤¬²£ÉÍFM¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àô¿¹¤ÏÂçºåÂÎ°éÂç¤«¤é22Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¤Ë²ÃÆþ¡£2Ç¯ÌÜ¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Ï¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆJ2¤Ç35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÎJ2Í¥¾¡¡¢J1Éüµ¢¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Àô¿¹¤ÏÂçºåÂÎ°éÂç¤«¤é22Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¤Ë²ÃÆþ¡£2Ç¯ÌÜ¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Ï¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆJ2¤Ç35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÎJ2Í¥¾¡¡¢J1Éüµ¢¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£