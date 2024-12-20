¡Ö¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÃµ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤¢¤¹·§ËÜ¸©Æ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¡Ø¶ÛµÞ¾ùÅÏ²ñ¡Ù³«ºÅ¡¡±§¾ë»Ô
·§ËÜ¸©Æ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¤Î¡ÖSOS¡×¤Ç¤¹¡£»ÜÀß¤ÇÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥³¤¬¼ýÍÆ²ÄÇ½¤Ê¿ô¤òÄ¶¤¨¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·¤ò¤¯¤ì¤ë¥Í¥³¤È²ÈÂ²¤Ë¡¢¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û20Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¡¡¶ÛµÞ¾ùÅÏ²ñ¤Î¾ðÊó¡¡·§ËÜ¸©
½÷¤Î»Ò¡Ö¤ï¤¡～¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡Ê―¤É¤Î¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Î¡×
¥¬¥é¥¹¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÌ´Ãæ¤Ê½÷¤Î»Ò¡£»ëÀþ¤ÎÀè¤Ëµï¤ë¤Î¤Ï¥Í¥³¤Ç¤¹¡£·§ËÜ¸©¤ÎÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Õ¥ì¥ó¥º·§ËÜ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ì¤ä¥Í¥³¤¬¿·¤¿¤Ê»ô¤¤¼ç¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¥Í¥³¤Ï80É¤¡£¤·¤«¤·¡Ä¡£
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Õ¥ì¥ó¥º·§ËÜ¡¡髙ËÜË§¼÷½êÄ¹¡Ö¤À¤ó¤À¤óÁý¤¨¤Æ¡¢12·î6Æü¤Ë80É¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
――¡Ø80É¤¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡©
髙ËÜ½êÄ¹¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ú¤¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡¢ÀµÄ¾¡×
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï·òÁ´¤Ê±¿±Ä¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¶ÛµÞ¾ùÅÏ²ñ¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¾ùÅÏ²ñ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¤³¤³¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÇ¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢»ÜÀß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¡¢ÌÌÃÌ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡×¾ðÊó¤ÏÊñ¤ß±£¤µ¤º
ÃËÀ¡ÖÃË¤Î»Ò¤è¤ê½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
·§ËÜ»Ô¤ÇÊë¤é¤¹ÃËÀ¡£3É¤¤ÎÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¤Î¹¤µ¤Ê¤É¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÝ¸îÇ¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤ÈË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö´°Á´¼¼Æâ»ô¤¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¾æÉ×¡©¡×
ÃËÀ¡Ö¤Ï¤¤¡£º£¤â¤½¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¡Ö²È¤Ï¥Í¥³¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤«¡©¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¡ÖÆÍÈ¯Åª¤Ë»ô¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÆÂ²¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ä¡£
»ÜÀß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö¡Ø¤æ¤¦¤Ù¤Ë¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¡Ø¤³¤È¤Ò¤á¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÏÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤«¤éÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«¤·¤é¿ÈÂÎ¤¬¼å¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
»ÜÀßÂ¦¤â¥Í¥³¤ÎÂÎ¼Á¤äÀ³Ê¤Ê¤É¡¢¤¿¤È¤¨¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤Ç¤âÊñ¤ß±£¤µ¤ºÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢½½¿ôÇ¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï20·ï¤ÎÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤³¤«¤é¡Ö¤ª»î¤·»ô°é¡×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë°ú¤¼è¤êÀè¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
髙ËÜ½êÄ¹¡Ö¡Ê¥Í¥³¤Î¡Ë¼ýÍÆÆ¬¿ô¸ÂÅÙ¤¬80É¤¤Ê¤Î¤Ç60É¤Á°¸å¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ú¶ÛµÞ¾ùÅÏ²ñ¡Û
Æü»þ¡§12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ¤«¤é
¾ì½ê¡§·§ËÜ¸©±§¾ë»Ô¾¾¶¶Ä®Åì¾¾ºê701-4¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Õ¥ì¥ó¥º·§ËÜ¡×
¢¨¥Í¥³¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Ï¡Ö·§ËÜ¸©Æ°Êª°¦¸î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
¥À¥¤¥¹,
Ê©ÃÅ,
ºßÂð°åÎÅ,
Áòº×,
¿À»ö,
ÂçÁ¥,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥¤¥Ù¥ó¥È