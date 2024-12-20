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6,800 ±ß(ÀÇ¹þ) SRCL-13170-1
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◼︎ÄÌ¾ïÈ× 3,500 ±ß(ÀÇ¹þ) SRCL-13172

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[Æü»þ] 2025Ç¯3·î29Æü(ÅÚ)
[³«¾ì / ³«±é] 17:30/18:00
[²ñ¾ì] ell FITS. ALL (°¦ÃÎ¸©)

[Æü»þ] 2025Ç¯3·î30Æü(Æü)
[³«¾ì / ³«±é] 17:00/18:00
[²ñ¾ì] ½ÂÃ« CLUB QUATTRO (ÅìµþÅÔ)

[Æü»þ] 2025Ç¯4·î5Æü(ÅÚ)
[³«¾ì / ³«±é] 17:15/18:00
[²ñ¾ì] ÇßÅÄ¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é (ÂçºåÉÜ)

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