Âç·§°ÉÍ¥¡¢1st¼Ì¿¿½¸È¯Çä·èÄê¡¡¥Ó¥¥Ë¤ËÍá°á¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤â¡Öº£¤Î»ä¤ÎÁ´¤Æ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç·§°ÉÍ¥¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï66Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨TikTok¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢ 8·î¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤ºÈ¡¢ÀèÀ¸¡ª¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡Ë½Ð±é¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÂç·§°ÉÍ¥¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢°¦É²¤È²Æì¤Î2¤«½ê¤ò½ä¤ëÆó¿ÍÎ¹¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç»£±Æ¡£°¦É²¤Ç¤Ï¼«Á³Ë¤«¤Ç¤Î¤É¤«¤ÊÆ»¸å²¹Àô¤Î²¹Àô³¹¤ä²¹ÀôÎ¹´Û¤Ê¤É¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢²Æì¤Ç¤ÏÀÄ¤¯¤¤é¤á¤¯ºÂ´ÖÌ£Åç¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ä¥ê¥¾¡¼¥È¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°¦É²¤Ç¤Î²¹Àô¥·¡¼¥ó¤ä²Æì¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥ô¥£¥é¤Ç¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÈà½÷¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤âËþºÜ¡£
Èô¹Ôµ¡¤ä¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ê¤É°ÜÆ°¤ÎÆ»Ãæ¤ä¿©»öÃæ¤â¾ï¤Ë¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤¿º£ºî¤Î»£±Æ¡£´ûÂ¸¤Î¤É¤ÎºîÉÊ¤è¤ê¤âËÜÅö¤ËÆó¿Í¤ÇÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢½÷Í¥¡¦Âç·§°ÉÍ¥¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¼Ì¤·¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç·§°ÉÍ¥¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯É½¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ìÊâÀ®Ä¹¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¤ÇÉâ¤«¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï±Ë¤²¤Ê¤¤¤Î¤ÇºÇ½é¤Ï¤¦¤Þ¤¯Éâ¤«¤Ù¤º¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¾å¼ê¤ËÉâ¤«¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢°¦É²¤ÎÎ¹´Û¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÁë¤«¤éº¹¤·¹þ¤à¸÷¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¡¢À¤³¦´Ñ¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°áÁõ¤Ï¥Ó¡¼¥Á¤ÇÃå¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¿åÃå¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤ÎÁ´¤Æ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¤ª¤ª¤¯¤Þ¡¦¤¢¤æ
2002Ç¯12·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹153cm
2022Ç¯3·î¤Ë¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯8·î¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤ºÈ¡¢ÀèÀ¸¡ª¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ËµµÅÄÈþ±©Ìò¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£
2025Ç¯1·î¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÎ¢ÀÚ¤êÈÓ¡ÁÍò¤ò¸Æ¤Ö¼·¿Í¤ÎÌò°÷¡Á¡Ù¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë±§º´ÈþÍ³²ÂÌò¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÍ½Äê¡£
¸ø¼°X¡§@ayuokuma
¸ø¼°Instagram¡§@ayuokuma
¸ø¼°TikTok¡§@ayuokuma1219
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
Âç·§°ÉÍ¥¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
È¯Çä¡§½©ÅÄ½ñÅ¹
È½·¿¡§A4È½¡¿128¥Ú¡¼¥¸
Í½²Á¡§ËÜÂÎ3100±ß¡ÜÀÇ
»£±Æ¡§ºÙµï¹¬¼¡Ïº
¡ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¹ØÆþÆÃÅµ°ìÍ÷¡ä
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ÊÀ¸¼Ì¿¿1¼ï¡Ë
¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡ÊÀ¸¼Ì¿¿1¼ï¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÀ¸¼Ì¿¿1¼ï¡Ë
½Ù²Ï²°¡ÊÀ¸¼Ì¿¿1¼ï¡Ë