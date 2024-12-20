TBSµÈÂ¼·ÃÎ¤»Ò¥¢¥Ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Î¹¹Ô¤Ç¥Ñ¥ó¤ËÀå¸Ý¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê?¹Å¿å¤À¤«¤é?¡×
TBSµÈÂ¼·ÃÎ¤»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê25¡Ë¤¬¡¢20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Î¹¹Ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¤¤ë´Ö¡¢¥Ñ¥ó¤ÏËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤È¥Ñ¥ó¥ª¥·¥ç¥³¥é¤Ï¤É¤³¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¥Ð¥¿¡¼¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê?¡¡¹Å¿å¤À¤«¤é?¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤ÏÆüËÜ¤è¤ê±öÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤È¤í¤±¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡£¥Á¡¼¥º¤ÏÂç¤¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¥Ú¥í¥ê¡£¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤¦¡£Â¾¤Ë¤â¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤Ë¥ª¥Ë¥ª¥ó¥¹¡¼¥×¤âÀäÉÊ¤Ç¤µ¤¹¤¬¤Ï¥Ñ¥ê¡¢Èþ¿©¤Î³¹¤Ç¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¡¢³®ÀûÌç¡¢¥ª¥Ú¥éºÂ¡¢¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼ÄÌ¤ê¡¢É´²ßÅ¹½ä¤ê¡¢THE²¦Æ»¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ëÂçÀ»Æ²¡¢¥â¥Ê¥ê¥¶¡¢¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë¡¢³®ÀûÌç¤ÏÀ¸¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤Èµ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ä³¹ÊÂ¤ß¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¤ë»þ¤Î´éºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤¸¤ã¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÎ¹ÆüµÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¡Ö¤¨¤ê¤è¤·¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤â¤¦¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡¼¡×¡ÖÉáÃÊ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶ËþºÜ¤Ç¤¤¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥è¥Ã¥·¡¼¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£