ぼる塾・田辺智加、“信じられないくらい美味しい”と絶賛するさぬきうどんを紹介「ヤバい」「ちょっとうますぎる」

ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【日の出製麵所 ぶっかけうどん】うどんを完食してから始まるメイク動画【MAKE UP FOR EVER アーティストカラーペンシル マジックミニズ ホリデー24】』の動画をアップ。今回は、田辺さんが「マジめちゃくちゃ美味い!」と絶賛した四国の老舗店の“さぬきうどん”をご紹介します!こちらは公式オンラインショップからお取り寄せも可能♪ぜひチェックしてみてくださいね。

動画の冒頭で田辺さんは、「マジこれ超うまい」と自信を込めながら、手提げ袋に入ったこちらの商品を紹介。

■香川の老舗製麺所で作られた絶品うどん

日の出製麺所 / ぶっかけうどん(手提げタイプ:200g×2 ぶっかけだし 2個) 税込583円(公式サイトへ)

昭和5年に創業した、90年以上の歴史を持つ『日の出製麺所』の熟練の技術と、最高クラスの小麦粉で練り上げたぶっかけうどん。生うどんに、ぶっかけだしがついたセットになっていて、お家でも簡単に本格的なさぬきうどんが楽しめます♪

お皿に盛りつけたうどんを披露した田辺さんは、待ちきれない!とばかりに箸を取ると、「昨日も食べて、今日も食べるよ私は」と2日連続で食べるとコメント。

さらに、美味しそうに目を細めながら麺を啜ると、「うま!んん〜!」「ヤバい」「え〜、ちょっと信じられないな」「ちょっとうますぎるな、このうどんは」などと終始美味しさに感動した様子を見せていました。

■実店舗やオンラインショップなどでも購入可能!

こちらの商品は、香川県の坂出市にある実店舗と、公式オンラインショップなどで購入することができます!

また、製麺所を本業としている『日の出製麺所』ですが、実店舗では、午前11時30分から午後12時30分までの1時間、お店で茹でたてのうどんを食べられる貴重なお食事時間も♪

ご自宅、そしてお店で本格的なさぬきうどんを味わってみてはいかがでしょうか?

