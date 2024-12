手軽にアウトドアを満喫できると人気の「 グランピング 」。自然を間近に感じられるアウトドアの良さはそのままに、ホテルのような快適な空間で贅沢な滞在が楽しめるのが魅力です。今回は、千葉県出身のisutaエディターが、千葉のお出かけスポット「マザー牧場」にあるグランピング施設「マザー牧場 グランピング THE FARM」に行ってきました。ドームテント・テント・コテージからお部屋が選べて、マザー牧場ならではの魅力もたっぷりと詰まっているんです。非日常的な宿泊体験を楽しんでみて。

都心から約1時間で行けるマザー牧場/千葉・富津千葉・富津にある、花と動物たちのエンターテイメントファーム「マザー牧場」。羽田や横浜からそれぞれ車で、約1時間ほどでアクセスできるため、ドライブの行き先にもおすすめです。電車で行く場合も、JR君津駅からマザー牧場直通路線バスに乗り約30分〜40分で到着しますよ。マザー牧場の敷地は250ヘクタールと広大で、羊や牛、馬、ヤギ、アルパカ、カピバラ、うさぎなどたくさんの動物が暮らしています。ふれあいやエサやり体験、ショーやイベントなどを通じて、かわいらしい動物たちと近い距離でふれあえるのが最大の魅力。牧場らしいアクティビティも豊富に揃っており、全長2.4kmの参加者専用エリアを乗り物に乗ってめぐる、牧場まるごと体験型アトラクション「マザーファームツアーDX」や、いちごやブルーベリーなどの季節の味覚狩りなどが楽しめます。グランピング施設があるの知ってる?マザー牧場には、牧場内にある「マザー牧場 グランピング THE FARM」と、マザー牧場から車で10分の場所にある「マザー牧場 グランピング Green Base」の2つのグランピング施設があるんです。今回は、マザー牧場内での宿泊が楽しめる「マザー牧場 グランピング THE FARM」に行ってきました。写真は「マザー牧場 グランピング THE FARM」のマップで、18のテント、4つのドームテント、2つのコテージが並んでいます。チェックインの手続きのお供は、ウェルカムドリンクのオレンジが浮かんだノンアルコールサングリア。チェックイン等を行うクラブハウスは、日の光が良く入る開放的な空間でしたよ。部屋紹介.泪供舎匸譴望める「ドームテントビスタ」こちらは、ドームテントに泊まれる「ドームテントビスタ」。ドームテントのカーテンを開けると、マザー牧場の風景や南房総の山々が織りなす絶景が一望できるんです。お部屋には、セミダブルのベッドが2台、テーブルとイス、エアコン、冷蔵庫などが揃い、ホテルのような快適空間。寝袋もあるので、キャンプ体験をしてみたい人はぜひ試してみて。冷蔵庫には、烏龍茶やジンジャエール、ビールなどのドリンクと、レアチーズケーキが入っていました。マザー牧場らしいデザートが嬉しいですよね。※客室によりサービス内容は異なります。コーヒーマシンも付いているから、朝にコーヒーを作って、テラスのハンモックでゆっくりするのも素敵かも…。部屋紹介▲蝓璽坤淵屮襪乏擇靴澆燭い覆蕁屮僖離薀泪謄薀后テント型のお部屋なら、大人2人で1泊3万円台〜宿泊可能。「宿泊代をなるべく安く抑えたい…けどせっかくなら景色も楽しみたい!」という人におすすめなのが、「パノラマテラス」です。食事用のテントからは、山並みが一望でき見晴らし抜群。大自然の中で食事がいただけますよ。宿泊用のテントの中には、セミダブルのベッドが2台、ローテーブル、デッキチェア2脚。エアコンや冷蔵庫、電気ケトルなどもしっかり付いています。風でテントが揺れたり、天井が低くかがまないといけない場所があったりして、ドームテントよりキャンプ感を味わえるのがイチオシポイントです。テントタイプ・ドームテントタイプの客室は、どれもきれいなプライベートシャワールーム付き。部屋の鍵に付いているモチーフと同じ扉を探してくださいね。コテージにはバスルーム、トイレが付いています。テント宿泊の場合トイレは共用ですが、とてもきれいなのでご安心を◎シャワールームに入ると、シャンプー、リンス、ボディソープ、ハンドソープ、バスタオル、フェイスタオル、はみがきセット、ドライヤーがあります。着替えとパジャマ、メイク道具だけ持っていけばOKなのが嬉しいですよね。マザー牧場らしい、グランピング宿泊者特典―蒜饉圓世韻瞭段魅瓮縫紂夕食朝食「マザー牧場 グランピング THE FARM」に宿泊すると、マザー牧場らしい特典が盛りだくさん。どのお部屋も1泊2食付で、マザー牧場牛乳や自家製ソーセージなどを使用した宿泊者だけの特別メニューが楽しめます。夜ご飯はBBQ、朝ごはんはサンドイッチ。朝食は、バスケットに入っているので、マザー牧場内の好きな場所でピクニックスタイルで楽しめます。お好きなスポットを探してみてくださいね。▲癲船縫鵐絢蠅靴椶蠡慮大人気の手しぼり体験も、宿泊者限定で早朝に特別開催されるそう。通常回では多くの人が並ぶ人気イベントが、優先的にできるなんて特別感たっぷりですよね。アルパカのおさんぽアルパカのおさんぽというかわいすぎる特典も。朝8時頃、クラブハウス前にアルパカがやってきてくれますよ。ぜひ宿泊者限定のふれあいタイムに参加してみて。ぅ丱拭失遒蠡慮通常1100円のバター作りが、無料で体験できます。作ったバターは、夕食のBBQでバケットや焼野菜、お肉に付けて食べるのがおすすめですよ。ゥ謄鵐肇汽Εロウリュウも楽しめる、当日予約制のテントサウナもあります。14:30〜16:30〜18:30〜20:30〜の各回1時間制。5000円で最大4名まで一緒に楽しめますよ。サウナ好きさんは、ぜひ試してみてくださいね。今の時期だから楽しめること滞在期間中は、マザー牧場が入場無料で遊び放題!今だから楽しめる期間限定イベントをチェックして、マザー牧場を楽しみ尽くしませんか?.ぅ襯潺諭璽轡腑2024年11月2日(土)〜2025年2月24日(月・祝)の土日祝・年末年始限定で開催中の、「マザー牧場 イルミネーション 光の花園 〜絵本の世界〜」。約60万球からなる、迫力満点のイルミネーションです。花のボートや光のトンネル、月と光の池など、かわいいフォトスポットがたくさんあり、スマホを置ける台があるのも嬉しいポイントですよ。中でもバラのイルミネーションがとってもかわいくておすすめ!▲リスマスイベント12月21日(土)・22日(日)・24日(火)・25日(水)限定でクリスマスイベントが開催中。ゆるかわな「トナカイひつじ」と写真が撮れたり、果物&野菜でつくった手作りクリスマスケーキをモルモットたちが食べる様子に癒されるイベントが行われています。マザー牧場の動物たちとクリスマスを楽しんじゃいましょう!ひつじの大行進〜巳年編〜約200頭の羊たちによる迫力満点のパフォーマンス「ひつじの大行進」が、お正月バージョンになって開催中。2025年の干支“巳”の文字を羊文字で描いてくれますよ。開催日は、2024年12月1日(日)〜2025年1月26日(日)までの土日祝、12月24日(火)・25日(水)、12月28日(土)〜2025年1月5日(日)。12:30から約15分間、ひつじの牧場にて行われます。ぅピバラ温泉こちらは、2024年11月27日(水)から開催中の「カピバラ温泉」の様子。カピバラの「まつば」と「おはぎ」が気持よさそうにお風呂に入る姿が見られます。まったく動かずにじ〜っと温まるカピバラは、見ているだけで癒し…。気温があたたかくなり、カピバラがお風呂に入らなくなるまで開催されます。マザー牧場でしかできないグランピング!全国各地にあるグランピングは、正直どこに行ったらいいのか悩みますよね…。動物とのふれあいやバター作りなど、マザー牧場ならではの楽しみ方ができるグランピングはいかがでしょうか?他にはない、特別な体験ができること間違いありませんよ!マザー牧場住所:千葉県富津市田倉940-3時間:【2月〜11月】土日祝 9:00〜17:00、平日 9:30〜16:30【12月〜1月】土日祝 9:30〜16:00、平日 10:00〜16:00入場料:大人(中学生以上)1500円、小人(4歳〜小学6年生)800円、同伴犬 1頭 700円 ※障碍者割引、団体プランあり公式HP:https://www.motherfarm.co.jp/公式Instagram:@motherfarm_officialマザー牧場 グランピング THE FARM公式HP:https://www.motherfarm.co.jp/thefarm/料金:大人2名(1泊2食付き)3万6000円〜※時期・客室タイプにより変動があります。※2025年1月5日(日)〜2月28日(金)は施設メンテナンスのためお休み。※宿泊には事前WEB予約が必要です。