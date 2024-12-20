¡ÚÀéÍÕ¡Û¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤Î¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤¬ºÇ¹â¡ªÆ°Êª¤È¤Õ¤ì¤¢¤¤ÊüÂê¡¢BBQ¤Ë»È¤¨¤ë¥Ð¥¿¡¼ºî¤ê¤¬ÌµÎÁ¤Ê¤ÉÆÃÅµËÉÙ
¼ê·Ú¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤È¿Íµ¤¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡×¡£¼«Á³¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤ÇìÔÂô¤ÊÂÚºß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Îisuta¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤¬¡¢ÀéÍÕ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¡×¤Ë¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥° THE FARM¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¡¦¥Æ¥ó¥È¡¦¥³¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤ªÉô²°¤¬Áª¤Ù¤Æ¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÈóÆü¾ïÅª¤Ê½ÉÇñÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
ÅÔ¿´¤«¤éÌó1»þ´Ö¤Ç¹Ô¤±¤ë¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¡¿ÀéÍÕ¡¦ÉÙÄÅ
ÀéÍÕ¡¦ÉÙÄÅ¤Ë¤¢¤ë¡¢²Ö¤ÈÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¡×¡£
±©ÅÄ¤ä²£ÉÍ¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¼Ö¤Ç¡¢Ìó1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¹Ô¤Àè¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¾ì¹ç¤â¡¢JR·¯ÄÅ±Ø¤«¤é¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ìÄ¾ÄÌÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤êÌó30Ê¬¡Á40Ê¬¤ÇÅþÃå¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤ÎÉßÃÏ¤Ï250¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤È¹Âç¤Ç¡¢ÍÓ¤äµí¡¢ÇÏ¡¢¥ä¥®¡¢¥¢¥ë¥Ñ¥«¡¢¥«¥Ô¥Ð¥é¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆ°Êª¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ä¥¨¥µ¤ä¤êÂÎ¸³¡¢¥·¥ç¡¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤È¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
ËÒ¾ì¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤âËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´Ä¹2.4km¤Î»²²Ã¼ÔÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤ò¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤á¤°¤ë¡¢ËÒ¾ì¤Þ¤ë¤´¤ÈÂÎ¸³·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Þ¥¶¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼DX¡×¤ä¡¢¤¤¤Á¤´¤ä¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Ê¤É¤Îµ¨Àá¤ÎÌ£³Ð¼í¤ê¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ËÒ¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥° THE FARM¡×¤È¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥° Green Base¡×¤Î2¤Ä¤Î¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ìÆâ¤Ç¤Î½ÉÇñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥° THE FARM¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥° THE FARM¡×¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ç¡¢18¤Î¥Æ¥ó¥È¡¢4¤Ä¤Î¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¡¢2¤Ä¤Î¥³¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Î¼êÂ³¤¤Î¤ª¶¡¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬Éâ¤«¤ó¤À¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥µ¥ó¥°¥ê¥¢¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÅù¤ò¹Ô¤¦¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢Æü¤Î¸÷¤¬ÎÉ¤¯Æþ¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¤è¡£
Éô²°¾Ò²ð¡¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤¬Ë¾¤á¤ë¡Ö¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¥Ó¥¹¥¿¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¥Ó¥¹¥¿¡×¡£¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤ÎÉ÷·Ê¤äÆîË¼Áí¤Î»³¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Àä·Ê¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ªÉô²°¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬2Âæ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¥¤¥¹¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤É¤¬Â·¤¤¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²÷Å¬¶õ´Ö¡£¿²ÂÞ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤Ï¡¢±¨Î¶Ãã¤ä¥¸¥ó¥¸¥ã¥¨¡¼¥ë¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¡¢¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¨µÒ¼¼¤Ë¤è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ä«¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥é¥¹¤Î¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÁÇÅ¨¤«¤â¡Ä¡£
Éô²°¾Ò²ð¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Æ¥é¥¹¡×
¥Æ¥ó¥È·¿¤Î¤ªÉô²°¤Ê¤é¡¢Âç¿Í2¿Í¤Ç1Çñ3Ëü±ßÂæ¡Á½ÉÇñ²ÄÇ½¡£¡Ö½ÉÇñÂå¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯°Â¤¯ÍÞ¤¨¤¿¤¤¡Ä¤±¤É¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é·Ê¿§¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¿©»öÍÑ¤Î¥Æ¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡¢»³ÊÂ¤ß¤¬°ìË¾¤Ç¤¸«À²¤é¤·È´·²¡£Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¿©»ö¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¡£
½ÉÇñÍÑ¤Î¥Æ¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬2Âæ¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥Ç¥Ã¥¥Á¥§¥¢2µÓ¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤äÎäÂ¢¸Ë¡¢ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤Ê¤É¤â¤·¤Ã¤«¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷¤Ç¥Æ¥ó¥È¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤ê¡¢Å·°æ¤¬Äã¤¯¤«¤¬¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¤è¤ê¥¥ã¥ó¥×´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ó¥È¥¿¥¤¥×¡¦¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¥¿¥¤¥×¤ÎµÒ¼¼¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¤¤ì¤¤¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥àÉÕ¤¡£Éô²°¤Î¸°¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÈÆ±¤¸Èâ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥³¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¡¢¥È¥¤¥ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥È½ÉÇñ¤Î¾ì¹ç¥È¥¤¥ì¤Ï¶¦ÍÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡ý
¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥ê¥ó¥¹¡¢¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¡¢¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¤Ï¤ß¤¬¤¥»¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃåÂØ¤¨¤È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡¢¥á¥¤¥¯Æ»¶ñ¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐOK¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤é¤·¤¤¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°½ÉÇñ¼ÔÆÃÅµ
¡½ÉÇñ¼Ô¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼
Í¼¿©
Ä«¿©
¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥° THE FARM¡×¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤é¤·¤¤ÆÃÅµ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¤É¤Î¤ªÉô²°¤â1Çñ2¿©ÉÕ¤Ç¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ìµíÆý¤ä¼«²ÈÀ½¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½ÉÇñ¼Ô¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ìë¤´ÈÓ¤ÏBBQ¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ï¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡£Ä«¿©¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ìÆâ¤Î¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤ª¹¥¤¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¥â¡Á¥Ë¥ó¥°¼ê¤·¤Ü¤êÂÎ¸³
Âç¿Íµ¤¤Î¼ê¤·¤Ü¤êÂÎ¸³¤â¡¢½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÇÁáÄ«¤ËÆÃÊÌ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£
ÄÌ¾ï²ó¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÊÂ¤Ö¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
£¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Î¤ª¤µ¤ó¤Ý
¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Î¤ª¤µ¤ó¤Ý¤È¤¤¤¦¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÆÃÅµ¤â¡£
Ä«8»þº¢¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Á°¤Ë¥¢¥ë¥Ñ¥«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Ò½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¿¥¤¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤¥Ð¥¿¡¼ºî¤êÂÎ¸³
ÄÌ¾ï1100±ß¤Î¥Ð¥¿¡¼ºî¤ê¤¬¡¢ÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºî¤Ã¤¿¥Ð¥¿¡¼¤Ï¡¢Í¼¿©¤ÎBBQ¤Ç¥Ð¥±¥Ã¥È¤ä¾ÆÌîºÚ¡¢¤ªÆù¤ËÉÕ¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¥¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê
¥í¥¦¥ê¥å¥¦¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÅöÆüÍ½ÌóÀ©¤Î¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡14:30¡Á¢16:30¡Á£18:30¡Á¤20:30¡Á¤Î³Æ²ó1»þ´ÖÀ©¡£5000±ß¤ÇºÇÂç4Ì¾¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
º£¤Î»þ´ü¤À¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È
ÂÚºß´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤¬Æþ¾ìÌµÎÁ¤ÇÍ·¤ÓÊüÂê¡ª
º£¤À¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
2024Ç¯11·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2025Ç¯2·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÅÚÆü½Ë¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡¢¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó ¸÷¤Î²Ö±à ¡Á³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¡Á¡×¡£
Ìó60Ëüµå¤«¤é¤Ê¤ë¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
²Ö¤Î¥Ü¡¼¥È¤ä¸÷¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡¢·î¤È¸÷¤ÎÃÓ¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤±¤ëÂæ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¡£
Ãæ¤Ç¤â¥Ð¥é¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦25Æü¡Ê¿å¡Ë¸ÂÄê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅÃæ¡£
¤æ¤ë¤«¤ï¤Ê¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¤Ò¤Ä¤¸¡×¤È¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¤ê¡¢²ÌÊª¡õÌîºÚ¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¼êºî¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ò¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
£¤Ò¤Ä¤¸¤ÎÂç¹Ô¿Ê¡ÁÌ¦Ç¯ÊÔ¡Á
Ìó200Æ¬¤ÎÍÓ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ö¤Ò¤Ä¤¸¤ÎÂç¹Ô¿Ê¡×¤¬¡¢¤ªÀµ·î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³«ºÅÃæ¡£
2025Ç¯¤Î´³»Ù¡ÈÌ¦¡É¤ÎÊ¸»ú¤òÍÓÊ¸»ú¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
³«ºÅÆü¤Ï¡¢2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á2025Ç¯1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÆü½Ë¡¢12·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡£
12:30¤«¤éÌó15Ê¬´Ö¡¢¤Ò¤Ä¤¸¤ÎËÒ¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¥«¥Ô¥Ð¥é²¹Àô
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢2024Ç¯11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é²¹Àô¡×¤ÎÍÍ»Ò¡£
¥«¥Ô¥Ð¥é¤Î¡Ö¤Þ¤Ä¤Ð¡×¤È¡Ö¤ª¤Ï¤®¡×¤¬µ¤»ý¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤º¤Ë¤¸¡Á¤Ã¤È²¹¤Þ¤ë¥«¥Ô¥Ð¥é¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤·¡Ä¡£
µ¤²¹¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢¥«¥Ô¥Ð¥é¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡ª
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ä¥Ð¥¿¡¼ºî¤ê¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡ª
¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©ÉÙÄÅ»ÔÅÄÁÒ940-3
»þ´Ö¡§¡Ú2·î¡Á11·î¡ÛÅÚÆü½Ë 9:00¡Á17:00¡¢Ê¿Æü 9:30¡Á16:30¡Ú12·î¡Á1·î¡ÛÅÚÆü½Ë 9:30¡Á16:00¡¢Ê¿Æü 10:00¡Á16:00
Æþ¾ìÎÁ¡§Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë1500±ß¡¢¾®¿Í¡Ê4ºÐ¡Á¾®³Ø6Ç¯À¸¡Ë800±ß¡¢Æ±È¼¸¤ 1Æ¬ 700±ß ¢¨¾ã³·¼Ô³ä°ú¡¢ÃÄÂÎ¥×¥é¥ó¤¢¤ê
¸ø¼°HP¡§https://www.motherfarm.co.jp/
¸ø¼°Instagram¡§@motherfarm_official
¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥° THE FARM
¸ø¼°HP¡§https://www.motherfarm.co.jp/thefarm/
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í2Ì¾¡Ê1Çñ2¿©ÉÕ¤¡Ë3Ëü6000±ß¡Á
¢¨»þ´ü¡¦µÒ¼¼¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï»ÜÀß¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤ªµÙ¤ß¡£
¢¨½ÉÇñ¤Ë¤Ï»öÁ°WEBÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Îisuta¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤¬¡¢ÀéÍÕ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¡×¤Ë¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥° THE FARM¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¡¦¥Æ¥ó¥È¡¦¥³¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤ªÉô²°¤¬Áª¤Ù¤Æ¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÈóÆü¾ïÅª¤Ê½ÉÇñÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
ÀéÍÕ¡¦ÉÙÄÅ¤Ë¤¢¤ë¡¢²Ö¤ÈÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¡×¡£
±©ÅÄ¤ä²£ÉÍ¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¼Ö¤Ç¡¢Ìó1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¹Ô¤Àè¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¾ì¹ç¤â¡¢JR·¯ÄÅ±Ø¤«¤é¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ìÄ¾ÄÌÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤êÌó30Ê¬¡Á40Ê¬¤ÇÅþÃå¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤ÎÉßÃÏ¤Ï250¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤È¹Âç¤Ç¡¢ÍÓ¤äµí¡¢ÇÏ¡¢¥ä¥®¡¢¥¢¥ë¥Ñ¥«¡¢¥«¥Ô¥Ð¥é¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆ°Êª¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ä¥¨¥µ¤ä¤êÂÎ¸³¡¢¥·¥ç¡¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤È¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
ËÒ¾ì¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤âËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´Ä¹2.4km¤Î»²²Ã¼ÔÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤ò¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤á¤°¤ë¡¢ËÒ¾ì¤Þ¤ë¤´¤ÈÂÎ¸³·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Þ¥¶¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼DX¡×¤ä¡¢¤¤¤Á¤´¤ä¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Ê¤É¤Îµ¨Àá¤ÎÌ£³Ð¼í¤ê¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ËÒ¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥° THE FARM¡×¤È¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥° Green Base¡×¤Î2¤Ä¤Î¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ìÆâ¤Ç¤Î½ÉÇñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥° THE FARM¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥° THE FARM¡×¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ç¡¢18¤Î¥Æ¥ó¥È¡¢4¤Ä¤Î¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¡¢2¤Ä¤Î¥³¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Î¼êÂ³¤¤Î¤ª¶¡¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬Éâ¤«¤ó¤À¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥µ¥ó¥°¥ê¥¢¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÅù¤ò¹Ô¤¦¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢Æü¤Î¸÷¤¬ÎÉ¤¯Æþ¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¤è¡£
Éô²°¾Ò²ð¡¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤¬Ë¾¤á¤ë¡Ö¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¥Ó¥¹¥¿¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¥Ó¥¹¥¿¡×¡£¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤ÎÉ÷·Ê¤äÆîË¼Áí¤Î»³¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Àä·Ê¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ªÉô²°¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬2Âæ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¥¤¥¹¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤É¤¬Â·¤¤¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²÷Å¬¶õ´Ö¡£¿²ÂÞ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤Ï¡¢±¨Î¶Ãã¤ä¥¸¥ó¥¸¥ã¥¨¡¼¥ë¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¡¢¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¨µÒ¼¼¤Ë¤è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ä«¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥é¥¹¤Î¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÁÇÅ¨¤«¤â¡Ä¡£
Éô²°¾Ò²ð¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Æ¥é¥¹¡×
¥Æ¥ó¥È·¿¤Î¤ªÉô²°¤Ê¤é¡¢Âç¿Í2¿Í¤Ç1Çñ3Ëü±ßÂæ¡Á½ÉÇñ²ÄÇ½¡£¡Ö½ÉÇñÂå¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯°Â¤¯ÍÞ¤¨¤¿¤¤¡Ä¤±¤É¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é·Ê¿§¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¿©»öÍÑ¤Î¥Æ¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡¢»³ÊÂ¤ß¤¬°ìË¾¤Ç¤¸«À²¤é¤·È´·²¡£Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¿©»ö¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¡£
½ÉÇñÍÑ¤Î¥Æ¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬2Âæ¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥Ç¥Ã¥¥Á¥§¥¢2µÓ¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤äÎäÂ¢¸Ë¡¢ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤Ê¤É¤â¤·¤Ã¤«¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷¤Ç¥Æ¥ó¥È¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤ê¡¢Å·°æ¤¬Äã¤¯¤«¤¬¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¤è¤ê¥¥ã¥ó¥×´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ó¥È¥¿¥¤¥×¡¦¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¥¿¥¤¥×¤ÎµÒ¼¼¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¤¤ì¤¤¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥àÉÕ¤¡£Éô²°¤Î¸°¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÈÆ±¤¸Èâ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥³¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¡¢¥È¥¤¥ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥È½ÉÇñ¤Î¾ì¹ç¥È¥¤¥ì¤Ï¶¦ÍÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡ý
¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥ê¥ó¥¹¡¢¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¡¢¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¤Ï¤ß¤¬¤¥»¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃåÂØ¤¨¤È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡¢¥á¥¤¥¯Æ»¶ñ¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐOK¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤é¤·¤¤¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°½ÉÇñ¼ÔÆÃÅµ
¡½ÉÇñ¼Ô¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼
Í¼¿©
Ä«¿©
¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥° THE FARM¡×¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤é¤·¤¤ÆÃÅµ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¤É¤Î¤ªÉô²°¤â1Çñ2¿©ÉÕ¤Ç¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ìµíÆý¤ä¼«²ÈÀ½¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½ÉÇñ¼Ô¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ìë¤´ÈÓ¤ÏBBQ¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ï¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡£Ä«¿©¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ìÆâ¤Î¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤ª¹¥¤¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¥â¡Á¥Ë¥ó¥°¼ê¤·¤Ü¤êÂÎ¸³
Âç¿Íµ¤¤Î¼ê¤·¤Ü¤êÂÎ¸³¤â¡¢½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÇÁáÄ«¤ËÆÃÊÌ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£
ÄÌ¾ï²ó¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÊÂ¤Ö¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
£¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Î¤ª¤µ¤ó¤Ý
¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Î¤ª¤µ¤ó¤Ý¤È¤¤¤¦¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÆÃÅµ¤â¡£
Ä«8»þº¢¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Á°¤Ë¥¢¥ë¥Ñ¥«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Ò½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¿¥¤¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤¥Ð¥¿¡¼ºî¤êÂÎ¸³
ÄÌ¾ï1100±ß¤Î¥Ð¥¿¡¼ºî¤ê¤¬¡¢ÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºî¤Ã¤¿¥Ð¥¿¡¼¤Ï¡¢Í¼¿©¤ÎBBQ¤Ç¥Ð¥±¥Ã¥È¤ä¾ÆÌîºÚ¡¢¤ªÆù¤ËÉÕ¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¥¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê
¥í¥¦¥ê¥å¥¦¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÅöÆüÍ½ÌóÀ©¤Î¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡14:30¡Á¢16:30¡Á£18:30¡Á¤20:30¡Á¤Î³Æ²ó1»þ´ÖÀ©¡£5000±ß¤ÇºÇÂç4Ì¾¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
º£¤Î»þ´ü¤À¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È
ÂÚºß´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤¬Æþ¾ìÌµÎÁ¤ÇÍ·¤ÓÊüÂê¡ª
º£¤À¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
2024Ç¯11·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2025Ç¯2·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÅÚÆü½Ë¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡¢¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó ¸÷¤Î²Ö±à ¡Á³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¡Á¡×¡£
Ìó60Ëüµå¤«¤é¤Ê¤ë¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
²Ö¤Î¥Ü¡¼¥È¤ä¸÷¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡¢·î¤È¸÷¤ÎÃÓ¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤±¤ëÂæ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¡£
Ãæ¤Ç¤â¥Ð¥é¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦25Æü¡Ê¿å¡Ë¸ÂÄê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅÃæ¡£
¤æ¤ë¤«¤ï¤Ê¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¤Ò¤Ä¤¸¡×¤È¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¤ê¡¢²ÌÊª¡õÌîºÚ¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¼êºî¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ò¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
£¤Ò¤Ä¤¸¤ÎÂç¹Ô¿Ê¡ÁÌ¦Ç¯ÊÔ¡Á
Ìó200Æ¬¤ÎÍÓ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ö¤Ò¤Ä¤¸¤ÎÂç¹Ô¿Ê¡×¤¬¡¢¤ªÀµ·î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³«ºÅÃæ¡£
2025Ç¯¤Î´³»Ù¡ÈÌ¦¡É¤ÎÊ¸»ú¤òÍÓÊ¸»ú¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
³«ºÅÆü¤Ï¡¢2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á2025Ç¯1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÆü½Ë¡¢12·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡£
12:30¤«¤éÌó15Ê¬´Ö¡¢¤Ò¤Ä¤¸¤ÎËÒ¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¥«¥Ô¥Ð¥é²¹Àô
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢2024Ç¯11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é²¹Àô¡×¤ÎÍÍ»Ò¡£
¥«¥Ô¥Ð¥é¤Î¡Ö¤Þ¤Ä¤Ð¡×¤È¡Ö¤ª¤Ï¤®¡×¤¬µ¤»ý¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤º¤Ë¤¸¡Á¤Ã¤È²¹¤Þ¤ë¥«¥Ô¥Ð¥é¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤·¡Ä¡£
µ¤²¹¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢¥«¥Ô¥Ð¥é¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡ª
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ä¥Ð¥¿¡¼ºî¤ê¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡ª
¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©ÉÙÄÅ»ÔÅÄÁÒ940-3
»þ´Ö¡§¡Ú2·î¡Á11·î¡ÛÅÚÆü½Ë 9:00¡Á17:00¡¢Ê¿Æü 9:30¡Á16:30¡Ú12·î¡Á1·î¡ÛÅÚÆü½Ë 9:30¡Á16:00¡¢Ê¿Æü 10:00¡Á16:00
Æþ¾ìÎÁ¡§Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë1500±ß¡¢¾®¿Í¡Ê4ºÐ¡Á¾®³Ø6Ç¯À¸¡Ë800±ß¡¢Æ±È¼¸¤ 1Æ¬ 700±ß ¢¨¾ã³·¼Ô³ä°ú¡¢ÃÄÂÎ¥×¥é¥ó¤¢¤ê
¸ø¼°HP¡§https://www.motherfarm.co.jp/
¸ø¼°Instagram¡§@motherfarm_official
¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥° THE FARM
¸ø¼°HP¡§https://www.motherfarm.co.jp/thefarm/
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í2Ì¾¡Ê1Çñ2¿©ÉÕ¤¡Ë3Ëü6000±ß¡Á
¢¨»þ´ü¡¦µÒ¼¼¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï»ÜÀß¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤ªµÙ¤ß¡£
¢¨½ÉÇñ¤Ë¤Ï»öÁ°WEBÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£