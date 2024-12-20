»ñÀ¸Æ²¡¢¡Ö¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¡×¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ö¥é¡¦¥¯¥ì¡¼¥à¡×¤Î¸ÂÄêÉÊ¤òÈ¯Çä
»ñÀ¸Æ²¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¡×¤Ï¡¢Èþ¤È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò·ë½¸¤·¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ö¥é¡¦¥¯¥ì¡¼¥à¡×¸ÂÄê¥µ¥¤¥º¡¦¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÊÁ´1ÉÊ¡Ë¤òÍèÇ¯1·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÅÁÅý¤Î¥¨¥Ê¥á¥ë¥¢¡¼¥È¡ÈàëàçºÌ¡Ê¤Û¤¦¤í¤¦¤µ¤¤¡Ë¡É¤ò¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¹¬±¿¤ò¸Æ¤ÖµÈ¾ÍÌÏÍÍ¤È¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡£
¡Ö¥é¡¦¥¯¥ì¡¼¥à¡×¤ÏÌë¤ÎÈ©¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Îµ±¤¤ÇËþ¤¿¤¹¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡£1982Ç¯¤Ë¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¤ÎÁ°¿Ê¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼¤ÎÃÂÀ¸»þ¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£°ÊÍè7²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò½Å¤Í¡¢ºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤Ï2020Ç¯È¯Çä¤Î8ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÃÎ¸«¡¢À®Ê¬¡¢½èÊý¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¾å³¨ÉÕµ»Ë¡¡ÈàëàçºÌ¡Ê¤Û¤¦¤í¤¦¤µ¤¤¡Ë¡É¤ËÃåÁÛ¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Î¤³¤È¡£àëàçºÌ¤Ï¥¨¥Ê¥á¥ëµ»Ë¡¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¼ì¤Ç¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëµ»Ë¡¡£¤½¤³¤Ë¡¢À¾ÍÎ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤äÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤Î³¸¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¹¬±¿¤ò¸Æ¤ÖµÈ¾ÍÌÏÍÍ¤È¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬É½¤ì¤ë¡£
º£²ó¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¨¥Ê¥á¥ëµ»Ë¡¤Îµð¾¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÍûÐÐ¶ª¡Ê¥ê¡¼¡¦¥Ú¡¼¥Á¥ó¡Ë»á¡£Íû»á¤Ï¡¢À¶Ä«¤Î¿¦¿Íµ»¤ò¸½ÂåÈþ½Ñ¤ÎÈþ³Ø¤ËÆ³Æþ¤·¡¢À¾ÍÎ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤äÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£À¶Ä«Ëö´ü¤Î²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤ÎÌ¾°å¤Ç¤¢¤ëÁÄÉã¤¬¡¢¹ÄÄë¤«¤éÂ£¤é¤ì¤ë¹üÆ¡ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¨¥Ê¥á¥ë¤ÎÊõÊª¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥Ê¥á¥ëµ»Ë¡¤ÎÃµº÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
Èà½÷¤ÎºîÉÊ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¡ÈÃæÊÆÊ¸²½·Ý½ÑÂç»È¡É¤ËÇ¤Ì¿¡¢¥Ñ¥ê¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡È¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¥ì¥Ô¡¼¥Ì¡É¤ÇÃæ¹ñ¿Í½é¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï9Ëü1300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2025Ç¯1·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë
»ñÀ¸Æ²¡áhttps://www.shiseido.co.jp/