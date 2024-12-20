¡Ö¥¢¥¯¥¹¥¿Î©¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×²Ã¸î°¡°Í¡¢ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖÂºÙ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤À¡×
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¤µ¤ó¤Ï12·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§²Ã¸î°¡°Í¡¢ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Û
¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥àÉ÷¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²Ã¸î¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¾Î©»ÑÀª¤Ç¤¹¤é¤Ã¤È¿¤Ó¤¿ÈþµÓ¤¬¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥¹¥¿Î©¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤À¡×¡ÖÂºÙ¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§²Ã¸î°¡°Í¡¢ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Û
ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¼Ì¿¿¤òÈäÏª²Ã¸î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹¥°æ¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ÏËèÅÙ¥¾¥¯¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£YouTube¤â¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¸«¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Æ±Æü¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤è¤ß¤¦¤ê¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Î²øÃÌ¤òÍá¤Ó¤ë²ñ¡Á¿¿Åß¤Ë¥¾¥Ã¤È¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥¹¥¿Î©¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤À¡×¡ÖÂºÙ¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»°Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë²Ã¸î¤µ¤ó¡£9·î24Æü¤Ë¤Ï¡Ö»°Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ï¶ñ¤ËºÂ¤ê¡¢ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)