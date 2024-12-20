¿·ÈÖÁÈ ¡Ø¤¢¤ï¤·¤Þ¥Þ¥ê¥ó¥Ñー¥¯ presents ËÅÄË¨³¨¡õ¾®»³É´Âå¤Î¤¦¤ß¤Í¤È¤Þ¤·¤í¤Î¥Þ¥ê¥ó¥Èー¥¯¡Ù2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¿¼Ìë1»þ¥¹¥¿ー¥È¡ª
Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤«¤é¿·ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤ï¤·¤Þ¥Þ¥ê¥ó¥Ñー¥¯ presents ËÅÄË¨³¨¡õ¾®»³É´Âå¤Î¤¦¤ß¤Í¤È¤Þ¤·¤í¤Î¥Þ¥ê¥ó¥Èー¥¯¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍËÆü ¿¼Ìë1»þ00Ê¬～¡Ë¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¤¢¤ï¤·¤Þ¥Þ¥ê¥ó¥Ñー¥¯¡ÊÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¡Ë¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÃ¸Åç¤¦¤ß¤Í¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢CV¡Ë¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀ¼Í¥¤ÎËÅÄË¨³¨¤È¡¢¡ÖÆâ±º¤Þ¤·¤í¡×¤ÎCV¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀ¼Í¥¤Î¾®»³É´Âå¡£
¡ÖÃ¸Åç¤¦¤ß¤Í¡×¡ÖÆâ±º¤Þ¤·¤í¡×¤¿¤Á¤Î¤ª¤¦¤Á¡Ö¤¢¤ï¤·¤Þ¥Þ¥ê¥ó¥Ñー¥¯¡×¤Î ¡È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¿åÂ²´Û¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é°Õ¸«¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¥³ー¥Êー¤ä¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¥³ー¥Êー¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ä¤·¡ª¡×¤ò¥ê¥¹¥Êー¤È¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤«¤Ä¤ÆÆ±¶É¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬½Ð±é¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Í¡¢¤¦¤ß¤Í¡¢¤Þ¤·¤í¤â¤Í¡£¡Ù¤ò2020Ç¯10·î¤«¤é2021Ç¯9·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¡£º£·î12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÆü¸Â¤ê¤ÎÉü³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¸ø³«¼ýÏ¿¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å7»þ¤«¤éÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤ï¤·¤Þ¥Þ¥ê¥ó¥Ñー¥¯ presents ËÅÄË¨³¨¡õ¾®»³É´Âå¤Î¤¢¤Î¤Í¡¢¤¦¤ß¤Í¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤¿¤Í¡£¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢1·î¤«¤é¤Î¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ËÅÄË¨³¨¡ÊCV¡§Ã¸Åç¤¦¤ß¤Í¡Ë¤È¾®»³É´Âå¡ÊCV¡§Æâ±º¤Þ¤·¤í¡Ë¤Ï¡¢¿·ÈÖÁÈ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÅÄ¡ÖÉÔ»à¡Èµû¡É¤Î¤è¤¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¦¤ß¤Í¤¿¤Á¶¦¡¹¡¢¤¢¤ï¤·¤Þ¥Þ¥ê¥ó¥Ñー¥¯¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¾®»³¡ÖÉü³è½ÐÍè¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤ªÀµ·î¤Î¤ª¶¡¤Ë¡¢½é²ó¤«¤éÀäÂÐÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿Åê¹Æ´ë²è¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¤¢¤ï¤·¤Þ¥Þ¥ê¥ó¥Ñー¥¯¡ä
ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¿åÂ²´Û¤Ç¡¢½Ù²ÏÏÑ¤ËÉâ¤«¤ÖÃ¸Åç¤ÎÅçÆâ¤Ë½êºß¡£1963Ç¯7·î¤Ë¡ÖÃ¸Åç³¤ÍÎ¸ò±à¡×¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¡¢1984Ç¯4·î¤Ë¡Ö¤¢¤ï¤·¤Þ¥Þ¥ê¥ó¥Ñー¥¯¡×¤Ë²þ¾Î¡£½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ç2024Ç¯2·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ±à¤â¡¢7·î¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¿åÂ²´Û¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±Ä¶È¤òºÆ³«¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡§¡Ø¤¢¤ï¤·¤Þ¥Þ¥ê¥ó¥Ñー¥¯ presents ËÅÄË¨³¨¡õ¾®»³É´Âå¤Î¤¦¤ß¤Í¤È¤Þ¤·¤í¤Î¥Þ¥ê¥ó¥Èー¥¯¡Ù
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¿åÍËÆü ¿¼Ìë1»þ00Ê¬～1»þ30Ê¬¡Ê25»þ00Ê¬～25»þ30Ê¬¡Ë ¢¨2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¥¹¥¿ー¥È
¢£½Ð±é¡§ËÅÄË¨³¨¡ÊÃ¸Åç¤¦¤ß¤ÍÌò¡Ë¡¢¾®»³É´Âå¡ÊÆâ±º¤Þ¤·¤íÌò¡Ë
¢£ÈÖÁÈ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§umine@joqr.net¡¡¡¡
¢£ÈÖÁÈX¡§¡¡@umine_agqr¡¡¡¡¡¡
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡¡#¤¦¤ß¤·¤í