¡Ö»ö¶ÈÇÑ»ß¤Ï»þ´ü¾°Áá¡×¡¡¼¯»ùÅç»ÔµÄ²ñ¤¬ÂßÀÚ¥Ð¥¹ÇÑ»ßµÄ°Æ¤òÈÝ·è¡¡49Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈÝ·è
¼¯»ùÅç»ÔµÄ²ñ¤ÎºÇ½ªËÜ²ñµÄ¤¬20Æü¡¢³«¤«¤ì¡¢¸òÄÌ¶É¤ÎÂß¤·ÀÚ¤ê¥Ð¥¹»ö¶È¤òÇÑ»ß¤¹¤ëµÄ°Æ¤¬¡¢È¿ÂÐÂ¿¿ô¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÄ¹¤¬Äó°Æ¤·¤¿µÄ°Æ¤ÎÈÝ·è¤Ï¡¢49Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀî±Û·ËÏ©µÄÄ¹¡Ë¡Ö»¿À®¾¯¿ô¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜ·ï¤ÏÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
20Æü¤ÎºÇ½ªËÜ²ñµÄ¤ÇÈ¿ÂÐÂ¿¿ô¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡¢¸òÄÌ¶É¤ÎÂß¤·ÀÚ¤ê¥Ð¥¹»ö¶È¤òÇÑ»ß¤¹¤ëµÄ°Æ¡£
»ö¶È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢8Âæ¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¤Î¼ý»Ù¤¬¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï319Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢»Ô¤Ï»ö¶ÈÇÑ»ß¤ÎµÄ°Æ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤ÏÂß¤·ÀÚ¤ê¥Ð¥¹¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢±¿Å¾¼ê¤¬10¿ÍÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹»ö¶È¤Î°Ý»ý¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÔµÄ¤«¤é¤Ï¡Ä
¡Ê¼«Ì±ÅÞ»ÔµÄÃÄ ²¾²°½¨°ì»ÔµÄ¡Ë¡ÖÇÑ»ß¤·¤Æ¤âÂßÀÚ¥Ð¥¹¤ÈÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢¸½ºßÊ»Ç¤¤Ç±¿ÍÑ¡£¤Ò¤ÃÇ÷¾õ¶·¤Î²ò·è¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¡¢ÂßÀÚ¥Ð¥¹»ö¶ÈÇÑ»ß¤Ï»þ´ü¾°Áá¡×
¡Ê»ÔÌ±Ï¢¹ç »°È¿±àµ±Íº»ÔµÄ¡Ë¡Ö±¿Å¾¼ê³ÎÊÝ¤Î¾õ¶·¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂßÀÚ¥Ð¥¹ÇÑ»ß¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¡×
¼ý»Ù¤â²þÁ±·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÇÑ»ß¤Ï»þ´ü¾°Áá¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
49Ç¯¤Ö¤ê¤Î»ÔÄ¹Äó°Æ¤ÎÈÝ·è¡£²¼Äá»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÂßÀÚ¥Ð¥¹¤ÈÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¯»ùÅç»Ô ²¼ÄáÎ´±û»ÔÄ¹¡Ë¡Ö¡ÊÈÝ·è¤ÏµÄ²ñ¤È»Ô¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸¢Ç½¤òÈ¯´ø¤·¤¿·ë²Ì¤À¤í¤¦¡£ÂßÀÚ¥Ð¥¹»ö¶È¤ÈÏ©Àþ¥Ð¥¹»ö¶È¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
»ÔµÄ²ñ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢°äÂ²¤é¤ËºÇÂç40Ëü±ß»Ùµë¤¹¤ë»ÔÈÈºáÈï³²¼ÔÅù»Ù±ç¾òÎã°Æ¤äÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ16µÄ°Æ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¿ÀÆàÀî,
Ë¡Í×,
ÃÖ¾²¹©»ö,
³¤,
Ê©ÃÅ,
Áòº×,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à