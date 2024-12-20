¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤È¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤è¡£¥»¥Ö¥ó¤Î¡Ô1¸ÄÇã¤¦¤È1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¡Õ¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÄÉ²Ã¤¤¿¡ª¡Ê12·î20Æü»þÅÀ¡Ë
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó³ÆÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î20Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤Ò¤È¤ÄÇã¤¦¤È¤Ò¤È¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î17Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¡£
12·î19Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¼«Ê¬¤È¥Ú¥Ã¥È¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë...♡
1¤ÄÌÜ¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à Ãº»À¤Ç¤ä¤ï¤é¤«Â¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
1¸Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à ¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¤Î¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼ 1Ëç¡×¡Ö´°½Ï¤æ¤º 1Ëç¡×¡Ö¥«¥â¥ß¡¼¥ë 1Ëç¡×¡ÖÌµ¹áÎÁ 1Ëç¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«1¸Ä¤È°ú¤´¹¤¨¤é¤ì¤ëÌµÎÁ·ô¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ª¤Á¤å¡Á¤ë¡×¤Î¡Ö¤Þ¤°¤í 14g¡ß4ËÜ¡×¡Ö¤È¤ê¤µ¤µ¤ß 14g¡ß4ËÜ¡×¡¢¡Öµû¤Å¤¯¤· ¤Þ¤°¤í¡¦¤«¤Ä¤ª 60g¡ß3¡×¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤«1¸Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ª¾Æ¤«¤Ä¤ª¡×¤Î¡Ö¤«¤Ä¤ªÀáÌ£ 1ËÜ¡×¡Ö¤Û¤¿¤ÆÌ£ 1ËÜ¡×¡¢¤¤¤Ê¤Ð¡Ö¶â¤Î¤À¤·¥«¥Ã¥× ¤Þ¤°¤í 70g ¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«1¸Ä¤È°ú¤´¹¤¨¤é¤ì¤ëÌµÎÁ·ô¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
°ú´¹´ü´Ö¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â12·î27Æü¤«¤é25Ç¯1·î9Æü¤Þ¤Ç¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÌÜ¸µ¤ÎÈè¤ì¤ò¤¸¤ó¤ï¤ê¤Û¤°¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£¤É¤Á¤é¤â¤ª²È¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô
Written by: ÇßÃ«¤ê¤Ê