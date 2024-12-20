¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É½«¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Û¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¡ª¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É½«¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Û¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
Champion¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Í·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡ÖPEANUTS ¥¥ã¥Ã¥× 181-114A¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎChampion¡ßPEANUTS¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤À¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹¤¯ÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÃË½÷Ìä¤ï¤º¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ª»È¤¤Äº¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿ÈÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤¤Ç¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤â²ÄÇ½¤À¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É½«¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¡ª¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É½«¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Û¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
Champion¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Í·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡ÖPEANUTS ¥¥ã¥Ã¥× 181-114A¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎChampion¡ßPEANUTS¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤À¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹¤¯ÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÃË½÷Ìä¤ï¤º¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ª»È¤¤Äº¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿ÈÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤¤Ç¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤â²ÄÇ½¤À¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É½«¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC